Világvége

Végítélet Indiában is: rengetegen haltak meg az extrém esőzések okozta áradásokban és földcsuszamlásokban

Több mint száztízen haltak meg Indiában a heves esőzések okozta földcsuszamlásokban és áradásokban.



Az ország nyugati felén fekvő Mahárástra államban faluk százait öntötte el a víz – a mentőcsapatokhoz az indiai hadsereg is csatlakozott.



"Mindenütt megemelkedett a vízszint. A helyi közigazgatás és a katasztrófavédelem segítségével három faluból evakuáljuk az embereket” - mondta a mentésben segédkező egyik tiszt.



Az állam tengerparti területén vannak olyan falvak, melyek gyakorlatilag elvesztették a kapcsolatot a külvilággal, miután a katasztrófában ledőltek a hidak és a telefontornyok is.



Évtizedek óta nem volt ehhez fogható esőzés az államban, mely szakértők szerint összefügg a klímaváltozással is. Meteorológusok szerint pedig még további esőzések várhatók a térségben.