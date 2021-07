Világvége

Tovább nőtt a közép-kínai áradások áldozatainak száma

A 12 millió lakosú Csengcsou utcáit folyókká változtató, napokon át tartó esőzés miatt nem csupán a közlekedés bénult meg, de szünetelt a víz-, az áram és a gázszolgáltatás is. 2021.07.23 14:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tovább nőtt a közép-kínai Honan tartományt sújtó súlyos áradások áldozatainak száma péntekre - számolt be a kínai sajtó a helyi hatóságok közlésére hivatkozva.



A China Daily című kínai lap internetes kiadásában arról adott hírt, hogy Csengcsouban, a tartomány székhelyén már 51 ember vesztette életét a kedd óta tartó áradásokban, közülük 12 ember a város egyik metróvonalát elöntő víz áldozata lett. Mentőcsapatok közel ötszáz embert menekítettek ki az elárasztott metróból.



A helyi hatóságok az áradások okozta gazdasági kárt 65,5 milliárd jüanra (10 milliárd dollár) becsülik. A Zsenmin Zsipao című kínai pártlap beszámolója szerint Csengcsouban több mint 395 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát a szélsőséges időjárás miatt.



A 12 millió lakosú város utcáit folyókká változtató, napokon át tartó esőzés miatt nem csupán a közlekedés bénult meg, de szünetelt a víz-, az áram és a gázszolgáltatás is.



A városban működő egyik kórházból több mint ezer pácienst menekítettek ki csónakokkal és helikopterekkel, miután az épületet elárasztotta a víz. A China Daily szerda este közölt képeken az látható, hogy a mentőcsapatok combközépig érő vízben gázolnak át a kórház földszintjén. A mentésben részt vevő katonák a hátukon cipeltek ki egyes betegeket.



Miközben Csengcsouban megkezdték a helyreállítási munkákat, miután a csapadékos front csütörtöktől északi irányba haladt tovább, Honan tartomány többi részén további több ezer embert kellett kitelepíteni a megáradó Vej-, illetve a Sárga-folyó környékéről. A Vej-folyó Hopi városánál lévő gátjának egyik szakasza csütörtök estére megrongálódott a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű esőben. A China Daily beszámolója szerint a hatóságok kövekkel megrakodott teherautókkal próbálták megerősíteni a gátat, de hasztalan. Sajtóbeszámolók szerint a környéken élőket még idejében sikerült kimenekíteni. A gáthoz közeli falvakat ugyanakkor teljesen elöntötte az ár, csupán néhány épület teteje látszik ki a vízből.



A kínai meteorológiai központ pénteken a második legmagasabb szintű, narancsszínű riasztást adta ki a súlyos esőzéseket előidéző In-Fa (Tűzijáték) tájfunra vonatkozóan. A tájfun várhatóan vasárnap délelőtt és hétfő reggel között éri el a kelet-kínai Csöcsiang tartományt, felhőszakadásokkal sújtva Sanghajt és Tajvant is.