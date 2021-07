Áradások Nyugat-Európában

Belgiumban tovább nőtt az áradások halálos áldozatainak száma

Vallónia, Belgium francia nyelvű régiójának kormánya kétmilliárd eurót (mintegy 710 milliárd forint) szabadít fel a múlt heti, rendkívüli esőzések okozta özönvízszerű árvizek károsultjainak megsegítésére; az árvíz halálos áldozatainak száma 32-re emelkedett, 18 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván - közölte a helyi sajtó csütörtökön.



A múlt hét folyamán három napon át tartó rendkívüli esőzés okozta árvíz a legtöbb kárt Vallóniában, Belgium délkeleti régiójában okozta.



A vallon kormány tájékoztatása szerint a károsultjainak megsegítésére felszabadított összeg célja a megrongálódott épületek felújítási és helyreállítási munkálatainak finanszírozása mellett a megrongálódott otthonokban megsemmisült ingóságok megvásárlásának biztosítása.



Sajtóbeszámolók szerint a vallon kormány lehetővé teszi az áradás sújtotta terület önkormányzatai számára, hogy 2500 eurós (mintegy 640 ezer forint) előleget fizessenek az érintett háztartásoknak. Lehetővé kell tenni a katasztrófa sújtotta önkormányzatok és magánemberek mellett a gazdasági szereplők számára is, hogy mihamarabb rendelkezésükre álljon a munkájuk végzéséhez szükséges pénzt, mialatt várják a biztosítótársaságok kártérítését - írta közleményében a vallon kormány. Hozzátették, megfontolják az oktatás épületek felújítását célzó regionális támogatási program meghosszabbításának lehetőségét, ahogy az infrastruktúrák tekintetében a meglévő beruházási programok bővítését is.



A belga sajtó csütörtöki beszámolója szerint a Délkelet-Belgiumot sújtó múlt heti áradások legkevesebb 300 embert érintettek, ezreknek kellett elhagyniuk otthonaikat. Csütörtökig 32 halálos áldozatot azonosítottak, és legkevesebb 18 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az illetékes hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az összedőlt épületek további halottakat rejthetnek.



A régióban folytatódik a közterületek megtisztítása, ahol legkevesebb 1,5 millió tonna hulladék gyülemlett fel, és 50 ezer jármű vált használhatatlanná. Az érintett települések lakói hatósági segítséggel folytatják elárasztott otthonaik takarítását, a károk helyreállítását és a megmaradt ingóságok megmentését. A törmelékkel és személyes tárgyakkal teli utcákat több helyütt sár borítja. A munkálatokat a napok óta tartó száraz időjárás segíti.



Noha a múlt heti esőzéseket követően az időjárás javult Belgiumban, a belga meteorológiai szolgálat újabb zivatarokra figyelmeztet a hétvégére. Hozzátették, a csapadék várható mennyisége azonban messze elmarad a múlt héten tapasztalttól. A hatóságok arra kérték az önkormányzatok, hogy a nyári időjárásnak megfelelő esővíz mennyisége elvezetésének biztosítására a lakóövezeteken keresztül áramló folyók medrét tisztítsák meg a felgyülemlett, gyakran többméter magasságig tornyosuló uszadéktól és szeméttől.