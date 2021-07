Világvége

Áradások Nyugat-Európában - Ausztria-szerte súlyos károkat okozott a vihar - videókkal

Ausztria-szerte, Salzburgban, Tirolban és Felső-Ausztriában is, áradásokat okozott szombat éjszaka a jelentős mennyiségű csapadékkal járó vihar.



Sérültekről, halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.



A szombatról vasárnapra virradó éjjel dúló vihar következtében Salzburg tartományban kiöntött a Kothbach patak, mely több településen is áradásokhoz, földcsuszamlásokhoz vezetett. Hallein óvárosa víz alá került, autókat sodort el a víz. Több száz tűzoltó, katasztrófavédelmi szakember és önkéntes dolgozott egész éjjel, hogy a házakba betörő vizet kiszivattyúzzák.



Tirolban, különösen Kufstein városban okozott súlyos károkat a rövid idő alatt leesett nagy mennyiségű csapadék. A vihar fákat csavart ki, a víz az utcákon hömpölygött, betört a pincékbe, mélygarázsokba, az óvárosban nem lehet közlekedni.



Felső-Ausztriából is áradásokról érkeztek jelentések, több közutat lezártak, mert a lezúduló víztömeg miatt lehetetlenné vált a közlekedés.



A fővárost sem kerülte el a vihar, a tűzoltókat 500 esethez riasztották. Elsősorban az elárasztott pincékből és aluljárókból kellett a szakembereknek kiszivattyúzni a vizet.



Egyelőre még Ausztria-szerte országos készültség van érvényben, mert vasárnap délutánra újabb viharok, esőzések várhatók.

Terrible images of floods happening now in the town of #Hallein near Salzburg, in northwestern Austria. Whole region now on high alert👇 https://t.co/oEEaD4tuBh — Emmanuelle Chaze (@EmmanuelleChaze) July 17, 2021

Extreme weather conditions still causing havoc in the EU. A flash flood in Salzburg region (Hallein). Our #MachineLearning developed at #JRC analyse posts in affected areas (last 24h). Spike in graph clearly identify it as flash flood #SMDRM #research @CopernicusEMS #GloFAS pic.twitter.com/yLIPy329O2 — valerio lorini (@valeriolorini) July 18, 2021