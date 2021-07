Katasztrófa

Összeomlott több ház Németországban, sokan eltűntek - videó

Heves esőzés és árvíz miatt összeomlott több ház a németországi Schuld településen csütörtökön kora reggel, sokan eltűntek.



A Südwestrundfunk (SWR) regionális közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint az ország nyugati részén, Bonn térségében fekvő kistelepülésen hat épület omlott össze és további 25 rogyadozik.



Nagyjából harminc ember hollétéről nem tudni. A helyzet átláthatatlan - mondta egy rendőrségi szóvivő az SWR-nek.



A Frankfurter Allgemeine Zeitung című lap beszámolója szerint négyen meghaltak és több tucat ember eltűnt a Schuldon végigkanyargó folyó, az Ahr áradásában.



Az Ahr mentén máshol is életveszélyes állapotok alakultak ki, az árvíz több falut elzárt a külvilágtól.



A napok óta tartó heves esőzés a térségben sok helyütt katasztrófát okozott. Különösen súlyos a helyzet a Wupper folyó mentén. Árvíz pusztít a többi között a régió egyik legnagyobb városában, Wuppertalban. Több településen a hatóságok azt kérik a folyóparton lakó emberektől, hogy sürgősen hagyják el otthonukat és keressenek biztos menedéket.



Több járásban katasztrófahelyzetet hirdettek. Egy tűzoltó szerdán, egy másik csütörtök éjjel meghalt a mentési munkálatokban.



A hosszan tartó heves esőzés jelentős károkat és közlekedési fennakadásokat is okozott. A Deutsche Bahn vasúttársaság csütörtöki figyelmeztetése szerint érdemes egész Észak-Rajna-Vesztfáliát elkerülni.



A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint az időjárási helyzet várhatóan a hét végéig alig változik. Az ország nagy részén továbbra is számolni kell azzal, hogy rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullhat. A szolgálat pincék és utcák elöntésére, patakok és folyók magas vízállására, földcsuszamlásokra és helyenként villámcsapás okozta károkra figyelmeztette Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék tartomány lakosságát. A legnehezebb időszak csütörtök estig tarthat.

Das Video hier hat mir meine Schwester aus der Voreifel geschickt 😱 #Hochwasser #Starkregen pic.twitter.com/ltxjXJWrZf — SHINee is back!!! 🏳️‍🌈 (@Naira_511) July 14, 2021