Pusztító tűzvész - Lángokban áll az Ural-hegység - videó

Oroszországban vészhelyzetet hirdettek a hatalmas tűzvészek miatt, amelyek napok óta emésztik az ország központi területét. Az Ural-hegységben fekvő Cseljabinszk orosz régió a leginkább érintett: itt a tűz több hektár erdőt égetett le és számos más helyen is pusztított, több mint száz épületet tönkretéve. Egy áldozat és 18 sérült is volt. Több száz embert evakuáltak.



Több mint 600 tűzoltó, köztük a Vészhelyzeti Minisztérium repülőgépei és helikopteres személyzete küzdenek a lángokkal, amelyek eddig 14 000 hektár földet értek el, Kuvait nagyságú területen. Legalább 5 különálló nagy tűzesetet rögzítettek a Cseljabinszk régióban.



Az elmúlt napokban a tűzesetek Oroszország keleti részének nagy területeit is érintették, a szibériai Jakutia régiót erősen sújtotta.



A Greenpeace szerint az éghajlatváltozás súlyosbítja Oroszország erdőtüzekkel szembeni kiszolgáltatottságát, hozzájárul a hőhullámokhoz és az aszályokhoz, valamint a pusztító viharokhoz. A legtöbb tüzet azonban emberek okozzák - emlékeztetett a környezetvédelmi csoport.

