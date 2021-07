Tűzhányó

Szupervulkán mozgolódik Új-Zélandon

A Taupō új-zélandi nyugvó vulkán az utóbbi 1800 évben nem produkált kitörést. Igaz, több olyan eseménysor is történt itt, amelyben földrengések és talaj átrendeződés is volt, de egyik sem hozott komolyabb vulkáni aktivitást – írta a koponyeg.hu.



A Taupō legutoljára mintegy 26 000 évvel ezelőtt tört ki. Az aktivitás alkalmával nagyjából 1170 köbkilométer anyag lövellt ki a vulkánból, ami brutálisan nagy mennyiség, és amely az Északi-szigetet 200 méter vastagon temette el a törmelékben. Ez volt az utóbbi 70 000 év legnagyobb kitörése.



Hogy akkor mi az oka annak, hogy a tudósok most aggódva figyelik ezt az idős hegyet? 2019-ben a Taupō igencsak mozgolódott, földrengésekkel és talajátrendeződésekkel borzolva a kedélyeket. Az alapos vizsgálatok pedig kimutatták, hogy ezeknek a mozgásoknak az eredete ebben az esetben bizony vulkanikus volt. A földrengések elemzésével a tudósok arra következtetnek, hogy a kaldera alatt egy nagyjából 250 köbkilométeres magmatározó található, mely jelenleg mintegy 20-30%-osan telített, és telítődik tovább.



Ez nem azt jelenti, hogy a Taupō a közeljövőben kitörne, és kataklizmát okozva, az éghajlatot is megváltoztatva szólna bele az életünkbe, de azt mindenképpen, hogy mostantól szoros megfigyelés alatt tartják ezt a szupervulkánt, ahogyan a Yellowstone kaldera esetében is teszik.