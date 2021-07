Világvége

Eltűnhet a világ egyik leghíresebb gleccsere

Ha a hőmérséklet 10 Fahrenheit-fokkal emelkedik (5,6 Celsius-fokkal) az évszázad végére, amint azt az előrejelzések jósolják, valószínűleg nem tör ki többé az Old Faithful (Öreg Hűséges) gleccser az Egyesült Államokban - írja a Guardian alapján az EuroNews.



Amikor a 19. század második felében amerikai geológusok és cserkészek fölfedezték a később Yellowstone Parknak elnevezett területet, végtelennek tűntek a gleccserek és hőforrások.



A nagyrészt Wyoming állam területén (részben Montanában és Idahóban) fekvő nemzeti parkot manapság évente négymillió látogató keresi föl. Egyik fő nevezetessége, az Old Faithful több tízezer liter forró vizet lövell ki csaknem száz méter magasba, naponta több mint tucatszor.



Friss tanulmányok szerint az emelkedő hőmérséklet, az egyre kevesebb hó, és a gyakoribá váló esőzések azzal járhatnak, hogy néhány évtized múlva már egyáltalán nem lesznek kitörések.



Ez az egész park ökoszisztémájára negatív hatással lehet. A Nagy Yellowstone Térség a világ egyik legnagyobb érintetlen mérsékelt ökoszisztémája, melyben két nemzeti park, öt nemzeti erdő, féltucat törzs és változatos biodiverzitás is található. Magában foglal egy óriási vulkánt is, ahol 500 gejzír található.



Az 5,6 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedéssel az évszázad végére ez az egész rendszer felborulhat. Az Old Faithful kitöréseinek megszűnése azzal járhat, hogy több folyó kiapad, és teljesen eltűnik.



800 évvel ezelőtt már előfordult, hogy a rendkívüli meleg és szárazság miatt az Öreg Hűséges évtizedekre teljesen nyugvópontra jutott, de aztán újrakezdődtek kitörései. Tudósok most azt tanulmányozzák, hogy az ott lejátszódó folyamatok szolgálhatnak-e útmutatóul ahhoz, hogy általában milyen hatásokkal járhat a klímaváltozás.