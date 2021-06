Csomagolóanyagok és palackok alkotják az óceánokban lévő műanyagok többségét

Az elvitelre vásárolt élelmiszerek csomagolóanyaga és az italospalackok alkotják az óceánokban lévő műanyagszemét többségét egy spanyol kutatás szerint.



A Nature Sustainability című folyóiratban megjelent tanulmány szerzői kimutatták, hogy az óceánokat szennyező műanyagszemét 75 százalékát 10 termék adja és annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a szennyezésnek magánál a forrásnál kell véget vetni.



Az óceánok műanyagszennyezéséről készült eddigi legátfogóbb tanulmány világszerte 36 adatbázis 12 millió adatának elemzésére alapul. Az elemzésbe a három centiméternél nagyobb azonosítható termékeket vonták be, kizárták a mikroműanyagot és a kisebb műanyagdarabokat.



A Cádizi Egyetem szakemberei vezette kutatás szerint az egyszerhasználatos zacskók, műanyagpalackok, élelmiszeresdobozok és -csomagolóanyagok a négy leggyakoribb tengereket szennyező termék, az emberek általi szennyezés mintegy felét adják. A 10 termék között vannak továbbá a műanyagkupakok és a halászhálók. A szívószálak és a műanyag italkeverők adják a szemét 2,3 százalékát, a fültisztítók és nyalókák tartója 0,16 százalékot.



"Nem lepett meg minket, hogy a műanyag alkotja az óceáni szemét 80 százalékát, de az igen, hogy az elvitelre vásárolt élelmiszerek csomagolásának ilyen magas az aránya" - idézte Carmen Morales-Casellest, a kutatás vezetőjét a The Guardian című brit napilap honlapja. Ezek az információk segítik a politikusokat abban, hogy fellépjenek és megpróbálják elzárni az óceánokba folyó tengeri hulladék csapját ahelyett, hogy csupán eltakarítják a hulladékot - tette hozzá.



Az elemzés kimutatta, hogy a legnagyobb szemétkoncentráció a partok mentén és a partközeli tengerfenéken található. A kutatók szerint a szelek és a hullámok sodorják a szemetet a partokhoz, ahol felhalmozódik a közeli tengerfenéken. A halászati eszközök, hálók, kötelek jelentős mértékben a nyílt óceánokban találhatók, ott azonban a műanyagszemét felét alkotják.



Egy ugyanebben a folyóiratban megjelent másik tanulmány 42 európai folyóból származó tengeri hulladékot vizsgálva megállapította, hogy Törökországból, Olaszországból és az Egyesült Királyságból jut a legtöbb ilyen hulladék a tengerekbe.

