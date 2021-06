Környezetvédelem

Törökország megkezdte a Márvány-tengert ellepő nyálka eltakarítását

Törökország kedden megkezdte a Márvány-tengeren a partvonalat és a kikötőket ellepő, minden korábbinál kiterjedtebb nyálkafoltok eltakarítását, amelyek az utóbbi napokban a vízi élővilágot és a halászatot veszélyeztetve sürgős megoldásra kényszerítették a hatóságokat.



Murat Kurum török környezeti és városfejlesztési miniszter a tengertisztítási program nyitórendezvényén Isztambulban bejelentette, hogy 2021 végéig védett területté nyilvánítják a Márvány-tengert. A politikus egyúttal közölte, hogy a mostani takarítás mind a hét part menti tartomány, tehát Isztambul, Rodostó, Canakkale, Balikesir, Bursa, Yalova és Kocaeli vizeit érinti.



Kurum beszámolt arról is, hogy a ragadós leplet 25 hajó gyűjti be a tenger felszínéről. Munkájukat 18 támogatóhajó segíti, a partról pedig kamionokkal semlegesítő üzemekbe szállítják a zselészerű anyagot - tette hozzá. Aláhúzta: a műveletben csak a terepen mintegy ezer ember vesz részt.



A nyálka természetes úton jön létre, tengeri élőlények által termelt szerves anyag, azonban akadályozza az oxigén lejutását a vízbe.



Szakértők szerint a június elején kialakult helyzetért a Márvány-tenger növekvő szennyezettsége és az éghajlatváltozás a felelős. Úgy látják, hogy a környező városok, köztük a 16 millió lakosú Isztambul szennyvizét nem tisztítják megfelelően, ráadásul a víz átlaghőmérséklete is 2,5 Celsius-fokkal magasabb, mint a korábbi években.



A szakemberek a szennyvíztisztító üzemek hatásfokának növelésében látják a tartós megoldást, miközben török sajtóhírek szerint a nyálka már a szomszédos Fekete-tengeren és az Égei-tenger északi részén is megjelent.