Ökológiai katasztrófával fenyeget egy vegyszerekkel megrakott, leégett teherhajó süllyedése - videó

Kancsana Vidzseszekra halászati miniszter a Twitteren közölte, hogy a hajót Gotabaja Radzsapaksza elnök utasítására mentőalakulatok igyekeznek a parttól messzebbre, mélyebb vizekre vontatni. Indika de Silva, a haditengerészet szóvivője pedig arról tájékoztatott, hogy a fedélzeten előző nap sikerült eloltani a tüzet.



Vidzseszekra hozzátette, hogy több, megelőzést célzó vészhelyzeti intézkedést léptettek életbe annak érdekében, hogy megóvják a szennyezéstől a part menti vizeket, hatósági források azonban azt közölték, hogy a sziget déli és nyugati partjait máris rengeteg törmelék és műanyaghulladék lepte el.



Szakértők évtizedek óta nem látott környezeti katasztrófa bekövetkezésétől tartanak, a lakosságot pedig figyelmeztették, ne nyúljon a mérgező anyagot tartalmazó hulladékhoz.



A kormány a parttól számított 80 kilométeres körzetben betiltotta a halászatot, valamint több száz katonát vezényeltek ki a part menti területek megtisztítására.



A Srí Lanka-i Tengerikörnyezet-védelmi Hatóság vezetője a múlt héten bejelentette: szakértői bizottságot hoztak létre a környezeti kár felmérésére és a lehetséges szennyezés kivizsgálására. A rendőrség szintén vizsgálatot indított a tűz okainak kiderítésére, kedden pedig egy colombói bíróság megtiltotta a hajó kapitányának, hogy elhagyja az országot. A Srí Lanka-i kormány bejelentette, hogy kártérítési pert indít a hajó tulajdonosa ellen.



Az X-Press Pearl május 15-én hajózott ki a nyugat-indiai Hazíra kikötőjéből, fedélzetén 1486 konténernyi salétromsavval és egyéb vegyi anyagokkal, és május 20-án, Colombo partjainál adott le vészjelzést. A szállított vegyi anyagokon kívül az üzemanyagtartályokból több száz tonna olaj is a tengerbe szivároghat.

Status quo of fire-stricken #MVXPressPearl lying off Colombo harbour this morning. #srilanka_navy together with other stakeholders working at full force to mitigate damage to marine eco-system. pic.twitter.com/35IANdy5xf