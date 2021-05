Világvége

Két helyen is megrepedt a Föld Mexikóban - képek, videó

Sajula település a mexikói Jalisco államban, Guadalajarától körülbelül 100 kilométerre délre található. Mindeddig szinte ismeretlen volt a világ előtt, ám minden megváltozott május 10-én, amikor is a sajulai lagúnától egészen a Guadalajara-Colima autópályáig megrepedt a föld.



A polgári védelem és az önkormányzati tűzoltóság is ellenőrizte a két óriási repedést, amelyet az elsődleges feltételezések szerint egy hidrogeológiai probléma okozhatott.



A hatóságok által közzétett felvételeken jól látható, hogy lakott területek is érintettek.



A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a repedéseket, a környezetüket lezárták, ám az autópályát nem érinti a korlátozás, de felhívták az emberek figyelmét, hogy óvatosan közlekedjenek.