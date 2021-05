Világvége

Legfeljebb 1,5 Celsius-fok melegedés esetén megfeleződne a tengerszint-emelkedés

A globális felmelegedés 1,5 Celsius-fokban való maximálásával csupán feleannyit emelkedne a század végére a globális tengervízszint a jégtakarók olvadása miatt, mint azt a jelenlegi előrejelzések mutatják - derült ki egy nagyszabású tanulmányból.



A kutatók azt vizsgálták, hogy miként fognak reagálni a bolygó fagyott régiói az egyre erősödő üvegházhatásúgáz-kibocsátásra.



Az 1993 óta bekövetkezett globális tengerszint-emelkedés csaknem feléért az olvadó szárazföldi jég a felelő és a szakemberek már jó ideje arra figyelmeztetnek, hogy az antarktiszi jégtakarók még a legpesszimistább forgatókönyveknél is gyorsabb ütemben tűnnek el - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



Egy csaknem 50 fős nemzetközi kutatócsoport most több száz olvadásszimulációt vetett össze az Antarktisz és Grönland jégdzsungeleiről, amelyek együttesen elegendő fagyott vizet tartalmaznak ahhoz, hogy mintegy 65 méterrel megnöveljék a világ tengereit. A klímakutatók emellett figyelembe vették a Föld több mint 220 ezer gleccserének olvadási modelljeit is.



A Nature című tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint 1,5 Celsius-fokos globális hőmérséklet-emelkedés esetén a jégolvadásból származó átlagos tengerszint-emelkedés 13 centiméter lenne a század végéig, szemben a jelenleg előre jelzett 25 centiméterrel.



Az elemzés szerint a grönlandi jégtakarók olvadásának tulajdonítható tengerszint-emelkedés 70 százalékkal csökkenne, míg a szárazföldi gleccserek hozzájárulása nagyjából megfeleződne.



Az Antarktisz esetében azonban nem voltak ennyire egyértelműek az előrejelzések. A számítások azt mutatták, hogy 95 százalék az esély arra, hogy az Antarktisz kevesebb mint 56 centiméterrel járul hozzá a tengerszint-emelkedéshez 2100-ra.



Egy "pesszimistább forgatókönyv" szerint azonban a jeges kontinens hozzájárulása akár ennél is nagyobb lehet, még akkor is, ha sikerül másfél fokban maximalizálni a felmelegedést.