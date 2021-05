Állati

Vörhenyes fecskéket figyeltek meg a Dél-Alföldön

2021.05.01 16:44 MTI

Kettő vörhenyes fecskét (Cecropis daurica) figyeltek meg a Dél-Alföldön, a Baksi-pusztán. A Dél-Európában, Ázsiában és Észak-Afrikában előforduló fajt eddig - egy 2017-es költőpárt leszámítva - húsz alkalommal észlelték Magyarországon - közölte a Magyar Madártani Egyesület Csongrád megyei csoportja szombaton.



A kettő vörhenyes fecskét Nagy Tamás ornitológus figyelte meg távcsövével az Ópusztaszer melletti Baksi-pusztán. A két madár az egyik tanyán költő füsti fecskék társaságában vadászgatott egy darabig, majd elrepültek a környékről.



A vörhenyes fecske Európában a mediterrán térség költőmadara, de előfordulnak Dél-Ázsiában egészen Japánig, illetve Észak-Afrikában is. Az európai állomány a telet Afrikában, az ázsiai Indiában tölti. A vörhenyes fecske nem ragaszkodik a lakott területekhez, mint a füstifecske, de sík vidékeken helyenként hidak alatt, épületekben is költ, általában barlangokban, sziklahasadékokban fészkel. Fészke hasonlít a molnárfecskékéhez, de csőszerű bejárónyílása van.



A 18 centiméter körüli madár mérete és megjelenése hasonlít a füstifecskére, de feltűnő rozsdás farokcsíkja könnyen megkülönbözteti az itt költő rokonaitól. Más fecskefajokhoz hasonlóan a levegőben kapja el rovarokból álló táplálékát.



A faj példányait 1999 és 2015 között csupán nyolc alkalommal figyelték meg Magyarországon, majd 2017-ben Balatonfüreden az egyik szálloda mélygarázsának mennyezetén találtak egy fészkelő párt, melynek három fiókája is kikelt. Ezt követően tizenkét előfordulását rögzítették a fajnak Vas és Heves megyében, illetve több helyen az Alföldön.