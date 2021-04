Illegális bevándorlás

Frontex: több migrációs útvonalon is nőtt az EU-ba irányuló illegális határátlépések száma

Márciusban a Földközi-tenger középső medencéjében négyszeresére nőtt, a nyugati medencében megkettőződött az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest, más migrációs útvonalakon enyhe emelkedés, stagnálás, vagy kismértékű visszaesés figyelhető meg - közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége (Frontex) hétfőn.



Az Európai Unió külső határain jelentett illegális határátlépések száma 2021 első negyedévében meghaladta a 24 ezret, ami hét százalékkal kevesebb a 2020 azonos időszakában feljegyzett adatoknál.



A márciusi migrációs adatokat összesítő jelentés szerint a Földközi-tenger középső medencéjében kialakult, főként Olaszországot érintő útvonalon az előző év azonos időszakához képest négyszer annyi, mintegy 1800 illegális határátlépést jeleztek. Ugyanitt január folyamán mintegy 900, februárban 3300 esetben kellett intézkedniük az illetékes hatóságoknak. A bevándorlók között főként tunéziaiak és elefántcsontpartiak voltak.



A Földközi-tenger nyugati medencéjében húzódó, Spanyolországot érintő migrációs útvonalon a hatóságok az előző év adatainál kétszer több, mintegy 1050 illegálisan érkezőről számoltak be márciusban. Az év első három hónapjában 2700 körül volt a feljegyzett illegális határátkelők száma, ami 8 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen az útvonalon elsősorban algériaiak és marokkóiak próbáltak Európába jutni.



A Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken az előző év azonos időszakához képest kétszer annyi, körülbelül 3300, főként mali és marokkói állampolgárok által elkövetett illegális határátlépést jegyeztek fel az év harmadik hónapjában. Számuk januárban 2100, februárban alig 150 volt.



A Földközi-tenger keleti medencéjében, Görögország tengeri és szárazföldi határán a múlt hónapban mintegy 1850 illegális határátkelési kísérletet észleltek, míg számuk az év első és második hónapjában is meghaladta a 700-at. Az év első három hónapjának összesített adatai azonban 43 százalékkal maradnak el az egy évvel ezelőtt feljegyzet számoktól. Itt főként szíriai és török állampolgárok próbáltak bejutni az EU területére.



A Nyugat-Balkán országaiban az előző hónapban ez idáig száznál kevesebb illegális határátlépésről számoltak be, noha a későn érkező jelentések végső adatai valószínűleg lényegesen magasabb számokat tartalmaznak majd - jegyezte meg az uniós ügynökség. A balkáni országok januárban 2200, februárban csaknem 400 illegális bevándorlót regisztráltak. Az idei év első negyedévében azonosított illegális bevándorlók száma az EU nyugat-balkáni országokkal közös határán közel azonos az előző év azonos időszakában feljegyzett számokkal. Az esetek többségében szíreket és az afgánokat állítottak elő a régióban.