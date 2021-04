Világvége

Szinte mindenkit érdekel a bolygó jövője egy felmérés szerint

Meglepően sokan érdeklődnek a bolygó jövője, a környezetvédelem iránt és tudatosul bennük, hogy saját életükre és a következő generációk sorsára is hatással vannak a környezeti problémák - derül ki az Alteo energetikai csoport megbízásából készült felmérésből.



Egy lakos átlagosan 12 környezetkárosító tényezőt tud felsorolni, a legsúlyosabb gondnak az erdőirtást, a klímaváltozást és a légszennyezettséget tartják a januárban készült országos, reprezentatív kutatás szerint. Bár a különböző demográfiai csoportok eltérően vélekednek ezek jelentőségéről, abban 80 százalékuk egyetért, hogy a környezetvédelem az egész társadalom közös felelőssége.



A válaszadók 92 százaléka bevallottan érdeklődik a környezetvédelem iránt, 82 százalékuk úgy látja, hogy az ő életére is közvetlen hatással vannak a környezeti problémák. A megkérdezettek 63 százaléka szerint a környezetvédelemtől függ a következő generációk sorsa, de közel egyharmaduk nincs meggyőződve arról, hogy ez lenne jelenleg az emberek egyik legfontosabb feladata.



Az eredmények szerint a válaszadók 87 százaléka szorong a klímaváltozástól, közülük is 31 százalék nagyon aggódik a lehetséges következmények miatt. Ez főleg a budapestiekre és az egyetemi végzettségűekre igaz, leginkább ugyanis ők vannak tisztában a bolygót veszélyeztető tényezőkkel.



A kutatás arra is választ keresett, hogy melyek a legismertebb környezeti problémák. A legtöbben az általánosabb vagy az embereket közvetlenül érintő jelenségeket emelték ki, mint például az étel- víz-, energia-, és ruhapazarlás, vagy a globális felmelegedés.



A top három dolog, amit a lakosok megtesznek a zöldebb jövőért: a szelektív hulladékgyűjtés, az energia-, víz- és élelmiszerpazarlás elkerülése, valamint a vásárlás visszafogása. A megújuló energia használata minden tizedik háztartásban merül fel, míg elektromos vagy hibrid autót a válaszadók 4 százaléka vezet.



A legaktívabb környezetvédők az 50 év felettiek és a magasabb végzettségűek.