Koronavírus-járvány

Két variáns egyesült egy erőteljes koronavírus-mutációba

A Covid-19 megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus két variánsa génállományait kombinálva jött létre a vírus erősen mutálódott hibrid verziója. A rekombinációs esetet egy kaliforniai vírusmintában fedezték fel, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy új fejezetet nyitott a járvány az emberiség történelmében.



A gyorsan terjedő brit B.1.1.7 és az eredetileg Kaliforniában felfedezett B.1.429 variánsok rekombinációjának eredményeként létrejött hibrid vírus lehet a felelős a legfrissebb fertőzéshullámért, amit Los Angelesben tapasztaltak, ez a fajta mutáció ugyanis ellenállt az antitestek egy részének.



A rekombinációt a Los Alamos Nemzeti Laboratórium szakembere, Bette Korber fedezte fel Új-Mexikóban, aki a New York-i Tudományos Akadémia február másodikai eseményén jelentette be az esetet, leszögezve, hogy az amerikai vírus-genom adatbázisában erre egyértelmű bizonyítékot talált.



Ha ezt megerősítik, ez a rekombináció lesz az első eset a pandémia kitörése óta. Decemberben és januárban két kutatócsoport egymástól függetlenül jelentette, hogy nincs bizonyíték rekombinációs esetekre, annak ellenére, hogy régóta várták, mivel a koronavírusokban gyakori.



A mutációkkal ellentétben, ahol aprócska változások állnak be a vírus genetikai anyagában, mint amilyen a B.1.1.7 variáns is, a rekombináció több mutációt hoz egy tető alá.



Ezzel ért egyet François Balloux, a London College Egyetem szakembere is, aki szerint a A rekombinációnak nagy evolúciós jelentősége lehet. Úgy gondolják, hogy maga a SARS-CoV-2 is így jött létre.



A rekombináció új és még veszélyesebb változatok megjelenéséhez vezethet, bár egyelőre nem világos, hogy mekkora veszélyt jelenthet ez az első rekombinációs esemény.



Korber csak egyetlen rekombináns genomot látott ezernyi szekvencia között, és nem világos, hogy a vírust emberről emberre továbbítják-e, vagy csak egyszeri.