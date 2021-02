Tűzhányó

Kitört az Etna - izzó lávaeső esett Catania városára

Nagy robajjal és régóta nem látott lávafolyammal kitört az Etna szicíliai vulkán, ami miatt lezárták a közeli Catania repülőterét kedd este, károkról vagy sérülésről egyelőre nincs hír.



Az olasz országos geofizikai és vulkanológiai intézet (INGV) adatai szerint évek óta nem volt tapasztalható ekkora erejű kitörés.



Az Etna ébredését több tíz kilométeres távolságban is hallható mely morajlás kísérte. A vulkán dél-keleti kráteréből először hamufelhő emelkedett fel, amely száz kilométeres távolságban is látható volt. Majd a kráterből lávafolyam tört fel: ennek nyomására a hegynyílás egy része beomlott, és izzó lávarögök repültek tűzijátékszerűen a levegőbe. A lávafolyam a Bove-völgy felé halad. Az este beálltával a vörösen izzó folyó különleges látványt nyújt.



Catania városára és a környező területre vörös színű hamu és kisebb lávarögök hullottak, amelyek között a legnagyobbak átmérője elérte az egy centimétert.



Károk, sérülések nem keletkeztek. Catania repülőterét este hat óra után lezárták.



Az Etnával évezredek óta együtt élő szicíliaiak közösségi oldalaikon azt írták, a vulkán most "komolyra vette a kitörést".



Európa legmagasabb, 3350 méteres aktív vulkánja legutóbb január 18-án tört ki.