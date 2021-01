Világvége

Tömeges fajkihalásra és klímaválságra figyelmeztetnek a világ vezető kutatói

Tömeges fajkihalásra és klímaválságra figyelmeztettek a világ vezető kutatói. Legújabb jelentésükben arra hívták fel a figyelmet, hogy a világ nem képes felfogni a biodiverzitás elvesztése és az éghajlati zavarok okozta veszélyek mértékét.



A tanulmányt készítő 17 szakember úgy véli, hogy a bolygó sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogyan azt a legtöbben - köztük kutatók is - gondolják - olvasható a The Guardian brit napilap online kiadásában.



"A bioszférát és minden életformáját - beleértve az embereket - érintő veszély mértéke valójában olyan nagy, hogy nagyon nehéz felfogni, akár még a jólinformált szakembereknek is" - írták a Frontiers in Conservation Science című tudományos lapban megjelent jelentésükben, amely több mint 150 korábbi tanulmányt vizsgált.



A természetes világ lerombolása és a hatások megjelenése közötti késedelmi idő miatt az emberek nem ismerik fel, milyen nagy a probléma - érveltek a tudósok. Arra figyelmeztettek, hogy a klímaváltozással összefüggő tömeges elvándorlás, a járványok és a források miatti konfliktusok elkerülhetetlenekké válnak, hacsak nem születnek sürgősen intézkedések.



A probléma kezeléséhez messzire mutató változtatásokra van szükség a globális kapitalizmus, az oktatás és a nemek közötti egyenlőség terén.



A jelentés hónapokkal azután született, hogy a világ nem teljesítette a biológiai sokféleség védelméről szóló egyezmény által elfogadott stratégiai tervben megfogalmazott, 2020-ig elérendő célok egyikét sem.



A jelenleg helyzet alapján a világ nagyjából egymillió faja kihalhat a következő évtizedekben egy ENSZ-jelentés szerint.



A klímavészhelyzet hatásai sokkal evidensebbek, mint a biodiverzitás csökkenéséé, a társadalom mégsem képes visszafogni a károsanyag-kibocsátást.



"Úgy véljük, hogy amint az emberek megértik a probléma nagyságát és közelségét, nyilvánvalóvá válik, hogy sokkal többet kell tennünk az olyan egyéni akcióknál, mint például a műanyaghasználat csökkentése, kevesebb hús fogyasztása vagy a kevesebb repülés. Nagy, szisztematikus változtatásokra van szükség, méghozzá gyorsan" - mondta Daniel Blumstein, a Los Angeles-i székhelyű Kaliforniai Egyetem tudósa.