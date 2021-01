Koronavírus-járvány

Csaknem fél év óta a legtöbb napi új esetet regisztrálták Kína szárazföldi részén

Csaknem fél év óta a legtöbb napi új Covid-19-esetet regisztrálták Kína szárazföldi részén szerdán a kínai nemzeti egészségügyi bizottság csütörtöki jelentése szerint, az ország érintett területein emiatt szigorúbb járványügyi intézkedéseket vezettek be.



A szárazföldi Kínában szerdán 63 embert diagnosztizáltak a koronavírus-fertőzés okozta betegséggel. Közülük 11-en külföldről utaztak be az országba, ám 51 beteget az észak-kínai Hopej tartományban, míg egyet az északkeleti Liaoningban azonosítottak. A betegeken kívül 79 új, tünetmentes vírushordozóról adtak hírt csütörtökön, az aszimptomatikus eseteket azonban Kínában nem számítják hozzá az összesített esetszámhoz.



A Pekinget körülölelő, közel 75 millió lakosú Hopej tartományban az elmúlt öt nap során azonosított új megbetegedések száma ezzel 90-re nőtt, miközben további 144 panaszmentes fertőzöttet tartanak számon. A legtöbb új Covid-eset a tartomány székhelyének, Sicsiacsuangnak az egyik kerületében bukkant fel. Az esetek megjelenését követően a teljes kerületet magas kockázatú területnek nyilvánították - jelenleg ez az egyetlen ilyen besorolási fokozatú rész Kína szárazföldi részén. Hopej tartomány egésze "háborús készültséget" hirdetett a vírus terjedésének elfojtására, a 11 milliós Sicsiacsuangban pedig megkezdték a lakosság tesztelését.



A China Daily című kínai pártlap internetes kiadásában megjelent cikk szerint csütörtök reggel óta több Sicsiacsuangból közlekedő repülőjáratot töröltek. A repülőtér kevesebb mint tíz kilométerre található a város járványgócától. Hopej székhelyének legnagyobb vasútállomásán pedig nem engedték vonatra szállni az utasokat, akik visszaigényelhetik a vonatjegyek árát. Hopej egy másik városa, Hszingtaj, ahonnan szintén jelentettek új eseteket az elmúlt napokban, több buszjárat - a többi közt a városközi, illetve a reptérre tartó járatok - közlekedését függesztették fel. A Hopej tartományt átszelő közutak egy részét lezárták.



Sicsiacsuangban szerdától kezdve bezártak az óvodák és az iskolák, az oktatás ismét online zajlik.



Peking városvezetése bejelentette: megkezdik a kínai fővárosba közúton érkezők szigorított ellenőrzését.



Kína szárazföldi részén, ahol a koronavírus-járványt nagyrészt tavaly áprilisra sikerült megfékezni, a járványügyi intézkedések fókuszában az idén február 12-én beköszöntő, mozgó dátumú holdújév áll. A Kína legfontosabb ünnepének számító holdújévi időszakban jellemzően ugyanis százmilliók kelnek útra, hogy rokonaik körében töltsék az ünnepet. Egy ingyenes oltási kampányban a kínai egészségügyi hatóságok azt tűzték ki célul, hogy február elejéig 50 millió, a fertőzés veszélyének különösen kitett embert oltanak be országszerte.

A kínai oktatási minisztérium arra szólította fel az oktatási hatóságokat és intézményeket, hogy a téli vakáció kezdetének és végének időpontjait egymástól eltérően határozzák meg, elkerülve a tömeges utazási hullám kialakulását. Az ország azon részein azonban, ahol jelentettek új eseteket az elmúlt időszakban, több egyetem arra kérte a hallgatóit, hogy ne hagyják el a kampuszt a vakáció alatt - írja a China Daily.