Környezetszennyezés

Kilencven tonna szemetet gyűjtöttek össze a hétvégén Bali partjain

Kilencven tonna szemetet gyűjtöttek össze a hétvégén Bali híres strandjain, ahol a hatóságok már alig tudnak lépést tartani a monszunszezonban partra vetődő hatalmas mennyiségű műanyaghulladékkal.



A badungi környezet- és közegészségügyi hatóság Kuta, Legian és Seminyak strandjait tisztította meg pénteken és szombaton - írja a The Guardian című brit napilap online kiadása.



Az indonéz kormány 2020 áprilisában hirdetett országos stratégiát a tengeri környezetre és a gazdaságra egyaránt fenyegetést jelentő műanyaghulladék problémájának megoldására.



Az ausztrál nemzeti tudományos intézet (CSIRO) munkatársa, Denise Hardesty szerint a műanyagszemét évről évre egyre súlyosbodó problémát jelent Bali partjain.



Hardesty, aki szakértőként segíti az indonéz kormány munkáját, hozzátette, hogy a műanyaghulladék valószínűleg nem messziről érkezik és az indonéz szigetvilág sok más területére is hasonló sors várhat.



Bali délnyugati partszakaszain az esős és szeles monszunszezonban halmozódik fel a szemét.



Hardesty szerint a fokozódó hulladékmennyiség összhangban van a műanyagtermelés globális növekedésével.



A helyiek ugyanakkor egyéni és közösségi szinten is próbálják csökkenteni a műanyagtermékek használatát.



A CSIRO egy olyan új módszer bevezetését tervezi Indonéziában, amely egyebek között mesterséges intelligenciát használva követné nyomon a szemét útját és azonosítaná a gócpontokat.



Gede Hendrawan, a Balin működő Udayana Egyetem munkatársa szerint az egyik legfőbb probléma Indonézia nem megfelelő hulladékkezelési rendszere.