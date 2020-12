Környezetszennyezés

OVF: ismét olaj került a szigetszentmiklósi csapadékelvezető csatornába - képek

Ismét olajszerű anyagot észleltek a vízügy munkatársai Szigetszentmiklóson, a korábbi szennyezés helyszínén - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) csütörtökön.



A káros anyag eltávolítását a legmagasabb, III. fokú kárelhárítási készültség elrendelése mellett azonnal megkezdték. A szennyeződés pontos forrását ipari búvárok segítségével igyekeznek felderíteni.



Közleményük szerint a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság figyelőszolgálata szerda dél körül észlelte az olajszerű anyagot Szigetszentmiklóson, a Tebe sori csapadékelvezető csatorna torkolatánál, a korábbi szennyezés helyszínén. Megállapították, hogy a csatornában jelentős mennyiségű olajszármazék van, ez mintegy 7-8 kilométer hosszan látható az aknákban. A szakemberek úgynevezett Sanol-hurkával elzárták a szennyeződés útját a Dunától, a csatorna kifolyójánál pedig homokzsákkal képeztek akadályt. A korábban kiépített, ideiglenes csapadékvíz-kivezetést mindkét irányból elzárták. A szennyező anyagot szivattyúval, valamint kézi erővel elkezdték eltávolítani a víz felszínéről, eddig mintegy 150 litert gyűjtöttek össze.



A vízügy mellett az illetékes vízvédelmi hatóság (a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság), a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, valamint a település önkormányzatának munkatársai is részt vesznek a kárelhárításban.



A vízügyi szakemberek folyamatosan ellenőrzik, hogy ne jusson ki szennyeződés az élővízbe, és ezt sikerült is biztosítani - írta az OVF.



December 12-én telefonos lakossági bejelentés nyomán értesült a vízügy arról, hogy Szigetszentmiklóson, a Tebe sor és a Rév sor kereszteződésénél lévő csapadékvíz-csatorna kifolyónál és a nádasban olajszennyeződés nyomai látszanak. Az önkormányzati kezelésben lévő csatorna a Ráckevei (Soroksári)-Dunába torkollik.



Kiderült, hogy a csatornába került szennyező anyag főként motorolajat, kisebb mennyiségben gázolajat tartalmaz. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a szennyezés miatt feljelentést tett, a rendőrség nyomozást indított ismeretlen tettes ellen.



A legsürgősebb kárelhárítási munkák december 22-éig tartottak, de az OVF többször hangsúlyozta, hogy a teljes kármentesítés és a helyreállítás évekig is eltarthat.