Földmozgás

Döbbenetes: március óta folyamatosak a rengések Horvátországban

Térképen az egy nap alatti elő-, utó-, és főrengések helye.

Újabb, a korábbiaknál erősebb, 6,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora délután, a természeti katasztrófának hét halálos áldozata van, köztük egy gyermek is. Huszonhat sérültet vittek kórházba, amelyből ugyanakkor evakuálni kell a betegeket, mert nem biztonságos.



A földrengés epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt, ahol több épület is összedőlt. A romok eltakarítására katonai alakulatokat is vezényeltek. A földmozgást egész Horvátországban, de a szomszédos országokban, köztük Magyarországon is érezni lehetett.



Hétfőn kora reggel egy 5,2-es erősségű földrengés rázta meg ugyanezt a területet, amelyet másfél órán belül egy 4,7-es és egy 4,1-es erősségű földmozgás követett.

A nyíllal jelölt pont alatt volt 10 kilométeres mélységben a földrengés.





Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy utórengésekre kell számítani. A délután folyamán négy nagyobb rengés is volt, amelyek Zágrábban is jó érezhetőek voltak.



A horvát fővárost és környékét korábban március 22-én rázta meg nagyobb földrengés. A fél óra különbséggel bekövetkezett 5,6-os, majd 5,1-es erősségű földmozgásban számos épület megrongálódott, és több ember megsérült.



Zágrábban a márciusi földrengés óra folyamatosak az utórengések. A szakemberek mintegy kétezret jegyeztek fel, amelyek negyede volt érezhető. Hatezer épület a mai napig nem biztonságos, köztük több óvoda, általános iskola, középiskola, egyetem, kulturális és tudományos intézet.



A keddi földregés harmincszor erősebb volt, mint a tavaszi zágrábi - írta a sajtó.