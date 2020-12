Tudomány

Egészségre ártalmas szintetikus vegyianyagokat találtak a hóban Mount Everest közelében

Ezek az ember által előállított perfluoralkil és polifluoralkil vegyületek különböző egészségi problémákat - magas koleszterinszintet, elhízást, daganatos betegségek kockázatát, születési rendellenességeket - okozhatnak. 2020.12.21 12:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A vízlepergető ruházathoz használt, egészségre ártalmas szintetikus vegyianyagokat találtak a hóban a kutatók a világ legmagasabb hegycsúcsa, a Mount Everest közelében.



Ezek az ember által előállított perfluoralkil és polifluoralkil vegyületek (PFAS) különböző egészségi problémákat - magas koleszterinszintet, elhízást, daganatos betegségek kockázatát, születési rendellenességeket - okozhatnak, és kockázatot jelenthetnek a túrázókra, hegymászókra, valamint a helyi lakosokra, akik a környék vizét fogyasztják - közölte Kimberley Miner, a Maine-i Egyetem Klímaváltozás Intézetének kutatója, a Science of the Total Environment című tanulmány vezető szerzője.



Közlemúltbeli kutatások azt is feltételezik, hogy a magas PFAS-szint elnyomhatja az immunrendszert és növelheti a Covid-19-betegség kockázatát is.



A Mount Everest térségében kimutatott PFAS-szennyezés azt mutatja, hogy az ember mindenhol szétszórja ezeket a vegyületeket, ahol jár. A vízlepergető ruházatokat készítő vállalatok már jelezték, hogy felhagynak ezen vegyületek alkalmazásával - olvasható a Phys.org Tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



A vegyianyagokat egy 2019-es tudományos expedícióban gyűjtött hó- és az olvadékvízmintákban mutatták ki, amelyeket a hegymászók táborainál húzódó Kumbu-gleccserból vettek, valamint 8400 méter magasságban.



Miner elmondta, hogy először elemezték az Everest hó-és olvadékvízmintáit PFAS-t keresve. A minták ugyan a nepáli oldalról származnak, de mindenhol jelen vannak - tette hozzá.



Mind az én PFAS-kutatásom, mind a Mount Everest térségében mikroműanyagokat feltáró kutatások megmutatják, hogy az ember ott hagyja látható és mikroszkopikus hagyatékát bárhol, ahol megfordul. El kell gondolkodnunk azon, milyen a kölcsönhatásunk a környezettel, milyen termékeket használunk, és hogyan fogjuk helyrehozni a vegyi szennyezéseket - hangoztatta.



Kutatók a One Earth című tudományos folyóiratban novemberben közzétett tanulmányukban jelentették be, hogy valószínűleg hegymászók ruházatából vagy felszereléséből származó mikroműanyagot találtak a Mount Everest halálzónájában, 8440 méter magasságban.