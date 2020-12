Koronavírus-járvány

WHO: nem a vakcina, hanem a közegészségügyi rendelkezések betartása a leghatékonyabb védelem a járvány ellen

Egyelőre nem a vakcina, hanem a közegészségügyi rendelkezések betartása a leghatékonyabb védelem a járvány ellen - jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője.



Genfi sajtótájékoztatóján Margaret Harris hangsúlyozta, remek dolognak tartja az oltóanyagokat, ám úgy vélte, még messze a védelem, amelyet várnak tőlük.



Leszögezte: az esetszámok újabb megugrása elleni leghatékonyabb védekezés továbbra is a közegészségügyi rendelkezések betartása.



Mindeközben kedden az Egyesült Királyságban megkezdődött a vírus elleni tömeges oltási kampány azt követően, hogy a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) a múlt héten bejelentette a Pfizer és a BioNTech vállalatok által közösen kifejlesztett oltóanyag forgalmazásának engedélyezését.



A hatóság ugyanakkor megkezdte az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari csoport és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű koronavírus-oltóanyagának engedélyezési eljárását is.



A hét végén Moszkvában is megkezdődött az orosz fejlesztésű, kifejlesztői szerint 95 százalékos hatékonyságú Szputnyik V nevű oltóanyag szétosztása Indonéziába pedig megérkezett a kínai Sinovac Biotech oltóanyaggyártó cég koronavírus elleni vakcinájának első szállítmánya.



Több ország, egyebek közt Hollandia bejelentette, hogy januárban megkezdi az oltási kampányt.



A világszervezet részéről mindazonáltal többször hangsúlyozták a megelőzés és a járványügyi szabályok fokozott betartását: december elején egyebek közt arra figyelmeztettek, a járvány terjedésének megelőzése érdekében bizonyos helyzetekben otthon is javasolt a védőmaszk viselése.