Világvége

A klímaváltozás az Alpok legtöbb gleccserjét fenyegeti

A klímaváltozás az Alpok legtöbb gleccserjét fenyegeti: egy kutatás szerint az évszázad végére a gleccserek 92 százaléka eltűnhet a hegyláncból.



A walesi Aberystwyth Egyetem tudósai a Change (változás) projekt keretében 2019-ben végeztek kutatásokat az Alpokban. A hegyvonulatban mintegy 4000 gleccsert tartanak számon, köztük olyan híres síparadicsomokat, mint a svájci Zermatt vagy a franciaországi Tignes - ismertette a BBC News.



Az egyetem előrejelzése szerint ezek a népszerű síterepek is eltűnnek, de az Alpok vízfolyásait, víztartalékait, ökoszisztémáját is jelentősen érinti a klímaváltozás.



A kutatók az Alpok európai régióinak több mint száz évre visszatekintő klímaadatait elemezték és 2100-ig állították fel előrejelzésüket.



A kutatás modellezte az Alpok gleccserjeinek úgynevezett környezeti "magassági egyensúlyvonalát" (ELA). Ez az a tengerszint feletti magasság, ahol a felhalmozódó hó és jég mennyisége megegyezik azzal, amely egy év alatt megolvad vagy elpárolog. Ez alapján fogalmazták meg a tudósok előrejelzésüket arról, hogy hogyan hat a gleccserekre a klímaváltozás. A kutatás megállapítása szerint "gyors és nagyon változó" hatásokkal számolnak.



Neil Glasser professzor, az Európai Unió által finanszírozott projekt vezetője szerint a gleccserek olyanok, mint a mérges gázokat jelző "kanári a bányában", annyira gyorsan megfigyelhetők rajtuk a klímaváltozás hatásai. A professzor hozzátette, hogy ha a gleccserek viselkedésére globális mintaként tekintünk, az a tengerszint emelkedésére is figyelmeztet.



Drámai hatással jár, ha a gleccserek eltűnnek az Alpokból, egyebek mellett az ivóvízforrás, a termények, az öntözés, a szennyvízkezelés és a vízenergia is megsínyli.



A tudósok szerint 2050-re már szinte az összes, 3500 méter alatt fekvő gleccser elolvad az Alpokban.