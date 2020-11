Erdő- és bozóttüzek Ausztráliában

Erdő- és bozóttüzek pusztítanak Ausztrália délnyugati területein. Új-Dél-Wales állam több városában is megdőltek a korábbi melegrekordok, a rendkívüli hőség mellett pedig a helyenként száz kilométer/órás szél is nehezíti a tűzoltók munkáját. Az államban 62 helyen kellett megfékezni a lángokat, amelyek Sydney elővárosait is elérték.



Új-Dél-Wales mellett az északabbra, a partoktól alig egy kilométerre fekvő Fraser-szigeten is súlyos a helyzet. Bár lakott területet egyelőre nem ért el, eddig a sziget területének negyven százalékán pusztított a tűz.



A tavaly nyári ausztrál tüzekben 33 ember vesztette életét és több tízezer kényszerült otthona elhagyására - tudósította az EuroNews.

Have been seeing strong north-westerly #winds gusting to about 100km/hr around #Sydney #Illawarra & several other locations. A southerly is starting to have an effect on the south coast, and will slowly build and move north over coming hours https://t.co/USudJLDnS8 pic.twitter.com/aeAmdLGbEM