Koronavírus-járvány

Embereket fertőzött meg farmokon tenyésztett nyércekben mutálódott koronavírus

Lezártak több területet Dániában, miután a hatóságok szerint farmokon tenyésztett nyércekben mutálódott koronavírus embereket fertőzött meg.



Ezt azt jelenti, hogy az észak-Jütlandi térségben zárva maradnak a kocsmák, éttermek, leáll a tömegközlekedés, valamint a sportcsarnokokat is lezárják.



Mette Frederiksen dán miniszterelnök szerint a mutáció miatt az országban mind a 17 millió nyércet megsemmisítik, miután az állatok képesek elkapni az embertől a koronavírust, így aktívan részt vesznek a terjesztésben. Ennek az okát egyelőre vizsgálják. Ráadásul, a nyércekben kifejlődött új vírus gyengíti a szervezet antitest-termelését, így a készülőben lévő védőoltások is hatástalanok lesznek.



A 207 jütlandi nyércfarmon is fellelhető vírus 5 esetben új törzset is jelent, amivel a hatóságok szerint már 12 ember megfertőződött.



Spanyolországban a nyáron 100 ezer nyércet mészároltak le, miután több aragóniai farmon is megjelent a koronavírus, és Hollandiában is több tízezer állatot kellett elpusztítani.