Állati

Szarvasbarát zacskókkal óvják az állatokat a műanyagszeméttől Japánban

"Szarvasbarát" zacskókkal akadályozzák meg, hogy a nyugat-japán Nara Park híres szikaszarvasai veszélyes műanyagszeméttel töltsék tele a gyomrukat.



A Vakakusza-hegy lábánál elterülő Nara Parkban több mint 1200 szikaszarvas bóklászik szabadon. Az állatokat élő nemzeti természeti kincsként tartják számon.



A közparkba érkező diák- és turistacsoportok meg is etethetik az állatokat a helyben vásárolható szarvaskeksszel (sika-szembei). Ezt a cukormentes csemegét műanyag csomagolás nélkül árulják, azonban sok látogató másfajta ennivalóval is megkínálja a szarvasokat, a csomagolásokat pedig eldobálják a parkban - írja a BBC hírportálja.



A szarvasok kiszagolják a zacskókat, azt hiszik, hogy ennivaló és megeszik. Tavaly az egyik állat gyomrában több mint 4 kilogramm szemetet találtak.



Miután néhány narai lakos tudomást szerzett arról, hogy a szarvasok elpusztulnak a tévedésből lenyelt szeméttől, előrukkoltak a "szarvasbarát" zacskó ötletével.



A papíripari vállalkozást vezető Nakamura Takasi szerint olyan papírzacskót készítettek, amely újrahasznosított tejesdobozból, valamint a szarvasok csemegéjében is megtalálható rizskorpából készült.



Nakamura szerint eddig nagyjából 3500 papírzacskót adtak el Narában, egyebek között a város turisztikai hivatalának, egy helyi banknak és egy gyógyszertárnak.



Az Aszahi Sinbun című japán lap internetes oldala szerint a 100 jenbe (290 forintba) kerülő zacskókat a japán élelmiszerkutatási laboratórium is tesztelte és fogyasztásra alkalmasnak ítélte.