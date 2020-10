Katasztrófa

90 ezer embert evakuáltak a kaliforniai tűzvészek miatt - videó

Óránként 120-130 kilométeres szél "segíti" a tűz terjedését, a tűzoltóknak éppen a szél miatt le kellett állniuk a helikopterről történő oltással. 2020.10.27 07:01 MTI

Kalifornia déli vidékein Gavin Newsom kormányzó rendelete nyomán kilencvenezer embernek kellett elhagynia az otthonát a tűzvészek miatt hétfőn.



A kormányzó rendelete a Los Angelestől délre fekvő településeken élőket érintette. A bozóttüzek vasárnap este lángoltak fel ismét, a tüzet a szárazság és az erős széllökések táplálják.



A kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi hatóság közlése szerint óránként 120-130 kilométeres szél "segíti" a tűz terjedését, a tűzoltóknak éppen a szél miatt le kellett állniuk a helikopterről történő oltással.



Hétfőn két helyen is újabb bozóttüzek keletkeztek, és csaknem háromezer hektárnyi terület vált a tűz martalékává. Los Angeles környékén a kanyonokban és délebbre, Santa Ana mellett képtelenek megfékezni a tüzet, amely egyelőre a lakott területeket nem érte el. A Los Angeles melletti Irvine városában és környékén azonban elővigyázatosságból több mint kilencvenezer embert költöztettek el a tűzvész miatt. A város fölött az égboltot sötétre színezi a füst. Lángokban áll Yorba Linda környéke is, az erős széllökések miatt a helyi hatóságok attól tartanak, hogy ismét bozóttüzek veszik körül az északabbra fekvő San Franciscót is. San Franciscótól északra egyébként hurrikán erejű széllökésekről számoltak be a meteorológusok.



A térségben a tűz gyors terjedése miatt országutakat kellett lezárni. Az áramszolgáltatás kényszerű szünetelése miatt több mint egymilliónyian maradtak áram nélkül.