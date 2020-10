Világvége

Az Antarktiszon megjelentek a közönséges szúnyogok

Az Antarktisz turisták által kedvelt György király-szigetén megjelentek a közönséges szúnyogok - jelentette be Alekszandr Klepikov, a déli-sarkvidéki orosz expedíció vezetője pénteken az Interfax hírügynökségnek.



Klepikov szerint ez az emberi tényezőnek "köszönhető": a regionális körülményekhez képest enyhe klímájú György király-szigeten, ahol hét ország tart fenn megfigyelőállomást, sok a turista is. A patakok és a folyók ott nyáron három, télen mínusz öt fokosak.



A közönséges szúnyog eddig ismeretlen volt az Antarktiszon, ahol csak a szárnyatlan változata honos. Az orosz expedíció vezetője elmondta, hogy a nemzeti sarkvidéki programok vezetői tanácsának kezdeményezésére megkezdődött a helyzet tanulmányozása és annak az eljárásnak a kidolgozása, hogyan ejtsék csapdába a vérszívó rovarokat.



Klepikov arról számolt be, hogy az orosz Bellingshausen állomás egyik épületét fertőtleníteni kellett a szúnyogok megjelenése miatt.