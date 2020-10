Még mindig nem indult el a jégképződés az északi-sarkvidéki tengeri jég bölcsőjében

A rendszeres időjárási mérések kezdete óta nem történt még olyan, hogy október vége felé ne indult volna el a jégképződés a szibériai Laptyev-tengeren.



Az északi-sarkvidéki tengeri jég bölcsőjének tekintett Laptyev-tengeren az elhúzódó, rendkívül meleg észak-oroszországi időjárás, valamint a meleg atlanti-óceáni áramlások betörése késlelteti a fagyást - írta szakértőkre hivatkozva a The Guardian brit napilap honlapja.



A térségben az óceáni vízhőmérséklet több mint öt Celsius-fokkal haladta meg az átlagot a rekordot döntő hőhullám, valamint az elmúlt téli tengeri jég szokatlanul korai olvadása miatt.



Hosszú időbe telik, míg a megrekedt hő eloszlik a légkörben még az évnek ebben a szakaszában is, amikor a nap alig több mint egy-két órán át kúszik a horizont fölé naponta. Ennek eredménye, hogy rekordot döntött a jégmentes nyílt vízi felszín kiterjedése az Északi-sarkvidéken.



"Az üvegházhatású gázok kibocsátásának szisztematikus csökkentése nélkül egyre nő a lehetősége annak, hogy a 21. század közepére elérkezik az első teljesen jégmentes nyár az Északi-sarkvidéken" - mondta Zachary Labe, a Coloradói Állami Egyetem kutatója.

While 2020 didn't quite reach the record for total minimum #Arctic sea ice extent, for much of the year, there has been only a tiny amount of ice in the Laptev Sea, and still no considerable freeze, with increased oceanic heat from the Atlantic partly to blame#ClimateEmergency https://t.co/VYlXlP7Ijo pic.twitter.com/ir96n2uhW8