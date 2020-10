Forgószél

Még nincs rendes tető a sérült házakon, de már lecsapott az újabb hurrikán

A Delta hurrikán kettes erősségű viharként ért partot az Egyesült Államok déli tagállamában, Louisianában péntek éjjel.



A hurrikán ereje ugyan csökkent, de így is óránként 150-160 kilométeres széllökésekkel és heves esőzésekkel ért partot a Louisiana délnyugati vidékén fekvő Creole városánál. Az Országos Hurrikán Központ (NHC) már előzetesen felhívta az ott lakók figyelmét, hogy életveszélyes szélvihar és áradások várhatóak.



A partmenti vidékeken a kormányzati hivatalok és iskolák már péntek reggel bezártak, egyes településekről kiköltöztették az embereket. John Bel Edwards, Louisiana kormányzója bejelentette, hogy a Nemzeti Gárda 2400 tagját mozgósította a segítségnyújtáshoz.



A Delta, miután elérte a partot, egyes erősségű hurrikánná "szelídült". Péntek este Louisianában és a szomszédos Texasban több mint 200 ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül.



Louisiana egy részén az augusztusban lecsapó, négyes erősségű Laura hurrikán már komoly károkat okozott, nyomai még sok helyen láthatók. Egyes kisvárosokban és negyedekben még mindig nem sikerült eltakarítani a romokat, és több mint hatezer ember továbbra is fedél nélkül van, többségük szállodában vagy menhelyen él.



A Mexikó felől érkező Delta hurrikán az Egyesült Államok belseje felé, Északkelet-Louisianán át Mississippi államba és a Tennessee völgye felé tart. Több térségben tornádóriadó is érvényben van.



A Delta az idei tízedik hurrikán, amely az Egyesült Államokat sújtja, és a hetedik, amely a Mexikói-öböl partvidékének tagállamaiban pusztít. Az Országos Hurrikán Központ szóvivője, Dennis Feltgen a The Wall Street Journal című lapnak elmondta: utoljára 1916-ban pusztított ennyi hurrikán, igaz, akkor kilenc volt a rekord.

Messziről kéklő ponyvák, amiket a Laura hurrikán által letépett tetők helyére raktak fel