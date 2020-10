Állati

Nem engedik a bálnák, hogy hadgyakorlatozzanak az emberek egy öbölben

Nem sikerült kiterelni a nyílt tengerre a bálnákat egy skóciai tengeröbölből, ahol szombaton egy nagyszabású tengeri hadgyakorlat veszi kezdetét, a szakemberek egyelőre felhagytak próbálkozásaikkal - adta hírül a BBC News.



Állatvédők már egy hónapja figyelik az északi kacsacsőrű ceteket a nyugat-skóciai Gare Loch-öbölben. Azért akarták kiterelni őket a tengeröbölből, mivel a brit haditengerészet, a NATO és a szövetséges erők közös Joint Warrior nevű hadgyakorlatán a hadihajók szonárjának hangja károsítja a tengeri emlősöket.



Európa legnagyobb idei hadgyakorlata szombaton kezdődik és október 15-ig tart, főhadiszállása a Gare Loch partján épült Faslane haditengerészeti támaszponton lesz.



A terelést a tengeri állatok megmentését 1988 óta végző alapítvány (BDMLR) búvárai vezették. Csütörtökön háromszor is próbálkoztak, azonban a tengeri emlősök visszaúsztak az öbölbe.



Az alapítvány szóvivője korábban elmondta, hogy öt bálnát láttak az öbölben és néhány betért a közeli kisebb öblökbe is.



Gavin Lemon, az alapítvány önkéntese közölte, hogy kezdetben minden jól ment, sikerült egészen az öböl bejáratáig terelni az állatokat, ám azok szinte azonnal visszaúsztak. Hozzátette, hogy figyelik a helyzetet, de egyelőre nem terveznek újabb próbálkozást, hacsak nem romlik a cetek állapota.



A szakemberek úgy vélik, hogy a csoportban van egy nőstény is borjával.