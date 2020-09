Koronavírus-járvány

Kiderült, miért fertőz ennyire az új koronavírus, aztán gyorsan visszavonták a bejelentést

Az amerikai járványügyi központ (CDC) pénteken még azt állította, hogy a levegőrészecskéken is átlovagol a vírus, és másfél méternél is tovább képes így utazni, majd hétfőn gyorsan bejelentették, hogy téves volt a közlés. 2020.09.21

Az amerikai járványügyi központ (CDC) pénteken figyelmeztetést adott ki arra vonatkozóan, hogy a COVID-19 megbetegedést okozó újtípusú koronavírus képes a levegőben lebegő részecskéken is terjedni, ami azt jelenti, hogy akár tartósan a levegőben van a vírus és így a másfél méternél is jóval távolabb tud "utazni", majd ezt a bejelentést hétfőn azonnal vissza is vonták.



A CDC szerint a vírus továbbra is főként emberről emberre terjed, mégpedig cseppfertőzéssel - azaz, amikor valaki tüsszent, köhög vagy beszéd közben szórja a légzőszervi cseppeket és az mások légzőszervébe jut közvetlenül vagy közvetetten.



Pénteken a visszavont bejelentésnek akkor még megfelelően egy új ajánlást is közzétettek, miszerint szükséges a légtisztítók alkalmazása zárt térben, hogy meg tudják akadályozni az agresszív vírus terjedését.



Hétfőn, miután mindenki ráeszmélt a péntek délutáni bejelentésre, a központból nem sokára bejelentette, hogy tévedésből tette közzé az információkat és az új ajánlást a honlapján és már egyeztet az Egészségügyi Világszervezettel (WHO).

A WHO ugyanis nem lát új bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a vírus nemcsak cseppfertőzéssel terjedne, hanem a levegőben lévő részecskékre tapadva a levegőben maradna, ezért felvette a kapcsolatot a CDC-vel - jelentette be Dr. Mike Ryan, a WHO egészségügyi sürgősségi programjának ügyvezető igazgatója az ügynökség genfi ​​központjában.



A WHO szerint is a koronavírus főként cseppfertőzéssel terjed, illetve a levegőben lévő aeroszolokon (ezek is folyadékcseppek) keresztül is képes "utazni", és folyamatosan figyelemmel kíséri a más módon történő terjedés lehetőségét.



A WHO álláspontja ugyanaz maradt - szögezte le Ryan. Majd gyorsan hozzátették, hogy a visszavont bejelentés nem sokkal azután látott napvilágot, hogy a CDC megintcsak tévesen közzétett egy olyan igencsak megtámadott iránymutatást a koronavírus teszteléssel kapcsolatban, miszerint azoknak az embereknek, akik fertőzött személlyel kerültek kapcsolatba, de nem mutattak semmilyen tünetet, "nincs szükségük feltétlenül tesztre". Azaz az amerikai járványügyi központba vetett bizalom vagy véletlenül vagy szándékosan, de kezd meginogni.



Ennek ellenére több tanulmány szerint a vírus tényleg terjedhet a levegőben. Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet kutatói által az év elején publikált kutatás szerint a koronavírus beszélgetéssel "felszabaduló" részecskéi 8–14 percig maradhatnak a levegőben.



A New England Journal of Medicine-ben megjelent tanulmány megállapította, hogy a Covid-19-et okozó vírus akár három órán keresztül is detektálható az aeroszolokban.



A CDC és a WHO továbbra is javasolja, hogy az emberek viseljenek arcmaszkot. Tanulmányok szerint a maszkok bevált eszközök a fertőzés terjedésének megállításában.