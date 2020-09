Tudomány

A gazdagok jóval nagyobb mértékben károsítják a klímát, mint a szegények

A Föld népességének leggazdagabbjai több mint kétszer annyi klímakárosító szén-dioxidot bocsátanak a légkörbe, mint az emberiség szegényebb része - állapította meg az Oxfam nemzetközi civil szervezet jelentésében, melyet az ENSZ-közgyűlés 75. ülésszakának kedden kezdődő általános vitája előtt mutatott be.



Az Oxfam ezért követeli a jólétben élők széndioxid-kibocsátásának korlátozását. Emellett úgy vélik, többet kell invesztálni az infrastruktúrába és klímabarát módon kell átalakítani a gazdaságot.



A jelentés a klímapolitikai szempontból fontos, 1990 és 2015 közötti évekre koncentrál, amikor az emisszió világszerte megduplázódott.



A világ lakosságának leggazdagabb 10 százaléka (630 millióan) számlájára írható ebben az időszakban a szén-dioxid kibocsátás több mint fele (52 százaléka) az Oxfam adatai szerint. A leggazdagabb egy százalék (63 millió fő) pedig 15 százalékért felelős, miközben a világ lakossága szegényebbik felének csupán a károsanyag-kibocsátás 7 százaléka róható fel.



A klímaválság katasztrofális következményei már ma is több helyen érezhetőek.



"Ezért felelős az a politika is, amely a fogyasztási ingerekre alapoz, egyre nagyobb növekedést ígér, a világot pedig ökonómiai győztesekre és vesztesekre osztja" - mondta Ellen Ehmke, az Oxfam Németország társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozó szakértője.



"A gazdag kisebbség fogyasztási lázának árát a legszegényebbek fizetik meg" - tette hozzá.



Ehmke szerint a klímakrízist és az egyenlőtlenség problémáját együtt kell megoldani. Véleménye szerint az első lépés a klímakárosító városi terepjárók és a gyakori repülés megadóztatása lehetne.