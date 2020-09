Katasztrófa

Környezeti vészhelyzetet rendeltek el a terjedő erdőtüzek miatt Brazíliában

A brazil környezetvédelem szolgálatai, valamint a hadsereg katonái hónapok óta vívnak heves küzdelmet a tüzek megfékezése érdekében. 2020.09.15 09:52 MTI

Környezeti vészhelyzetet rendeltek el a terjedő erdőtüzek miatt a Brazília közép-nyugati részén fekvő Mato Grosso do Sul államban, ahol az év eleje óta 1,4 millió hektárnyi zöldterület vált a lángok martalékává.



A rendeletet Reinaldo Azambuja kormányzó írta alá azt követően, hogy az állam székhelyére, Campo Grandébe érkezett vasárnap a szövetségi polgári védelem titkára, Lucas Alves.



Az állam 79 települését sújtja az ország középső részében kialakult súlyos szárazság, ilyen körülmények között a tűz gyorsan terjedhetett az ország középső részén lévő államokban, Mato Grossoban, valamint az ország szívében fekvő Tocantins államban.



Negyvenhét éve nem tapasztaltak ilyen súlyos szárazságot a térségben. Ezzel együtt Mato Grosso do Sul állam kormánya az állam nagyobb területein keletkezett tüzek kialakulásáért az embereket is hibáztatja.



A brazil környezetvédelem szolgálatai, valamint a hadsereg katonái hónapok óta vívnak heves küzdelmet a tüzek megfékezése érdekében.



A meteorológiai előrejelzések szerint a héten sem lesz eső, a régió egyes helyein pedig rendkívül magas hőmérsékleteteket mértek, ami tovább növeli az erdőtüzek kialakulásának veszélyét.