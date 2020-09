Koronavírus-járvány

A világban 29 millióhoz közelít a fertőzöttek száma

Már 28 902 170 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 922 735, a gyógyultaké pedig 19 547 008 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem hétfői összesítése szerint.



Egy nappal korábban 28 759 036 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 920 231, a gyógyultaké pedig 19 439 157 volt.



A fertőzés 188 országban és régióban van jelen.



Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.



A SARS-CoV-2 vírus okozta, Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 6 519 554 fertőzött volt, 194 073-an haltak meg és 2 451 406-an gyógyultak meg eddig.



Indiában 4 754 356 fertőzöttet, 78 586 halálos áldozatot és 3 702 595 gyógyultat jegyeztek fel.



Brazíliában 4 330 455 fertőzöttről, 131 625 halálos áldozatról és 3 723 206 gyógyultról tudni.



Oroszországban 1 059 024-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 18 517-re, a gyógyultaké pedig 873 684-re emelkedett.



Peruban, Kolumbiában, Mexikóban és Dél-Afrikában is 600 ezer fölött van a fertőzöttek száma, Mexikóban a halálos áldozatoké is meghaladja a 70 ezret.



Spanyolországban 566 326 fertőzöttet, 29 747 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.



Franciaországban 402 893 fertőzöttről, 30 903 halálos áldozatról és 90 445 gyógyultról tudni.



Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 370 930, és 41 717 ember halt meg a betegségben a Johns Hopkins adatai szerint.



Törökországban 291 162-en megfertőződtek, 7056-an meghaltak, 258 833-an felgyógyultak.



Olaszországban a fertőzöttek száma 287 753, a halálos áldozatoké 35 610, 213 634-en pedig felgyógyultak a Covid-19-ből.



Németországban 261 737 a fertőzöttek száma, 9354 a halottaké, 232 541-en meggyógyultak.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 90 197 fertőzöttet tartottak nyilván, valamint 4734 halálos áldozatot. A betegségből 85 086-an épültek fel.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.