Babaváró buliról indulhatott az újabb kaliforniai tűzvész

Vélhetően egy babaváró ünnepségen használt pirotechnikai eszköz okozta a hét végén a kaliforniai El Doradóban lángra lobbant, már mintegy hétezer hektárt elpusztító tűzvészt - közölték helyi idő szerint vasárnap az állam hatóságai.



A szombaton keletkezett tűznek eddig csupán az öt százalékát sikerült eloltani, a hatóságok pedig ismét felhívták a lakosság figyelmét a szárazság miatti nagyfokú tűzveszélyre.



Kaliforniában már több hete pusztítanak bozóttüzek, az elöregedett elektromos eszközök meghibásodása pedig szintén sok balesetet okozott.



Gavin Newsom, az állam kormányzója vasárnap vészhelyzetet hirdetett több megyében, jelezve, hogy a lángok több tízezer hektárnyi területet égettek fel, és lakosok ezreit kellett kitelepíteni.



A leginkább érintett területek közt van a mexikói határhoz közeli San Diego és a Los Angelestől keletre fekvő San Bernardino. Kaliforniában a tűzoltóság szerdáig a legmagasabb fokú készültségben van a várható viharos széllökések és az alacsony páratartalom miatt. Vasárnap az állam egyes részein rekordhőmérsékleteket mértek.



A kaliforniai nemzeti gárda a hőhullám okozta esetleges áramkimaradásokra figyelmeztette az embereket.



Műholdas felvételek tanúsága szerint a nyugati parti állam fölött szombat estére sűrű füst alakult ki.



Donald Trump amerikai elnök augusztus végén természeti katasztrófának nyilvánította a kaliforniai bozóttüzeket, és ezzel szövetségi anyagi forrásokat biztosított a tűzvészek elleni küzdelemhez.

Mandatory evacuations remain in place for Forest Falls, Mountain Home Village, North Bench Yucaipa, and Oak Glen. Please evacuate these areas immediately. Are you prepared for an evacuation? #ReadySetGo https://t.co/9WYpATN1mP https://t.co/b1YDYnpYs6 #ElDoradoFire pic.twitter.com/KhOYGGWwbz