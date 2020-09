Földmozgás

Erős földrengés rázta meg Iránt

Legalább 22 ember megsérült vasárnap este, amikor mindössze 9 kilométeres mélységből földrengés pattant ki Gulisztán tartományban, mely Irán 31 tartományának egyike az ország északi részén, a Kaszpi-tenger mellékén. Öt település érintett, a legtöbb ember akkor sérült meg, amikor a rázkódástól pánikba esve az utcára rohantak. Az épületekben is károk keletkeztek, a felmérés jelenleg is zajlik. A földmozgást Türkmenisztánban is érezték.