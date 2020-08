Világvége

Erdőtűz miatt több mint 250 embert kellett kitelepíteni Andalúziában - videó

Erdőtűz miatt több mint 250 embert kellett kitelepíteni Spanyolországban, az andalúziai Huelva környékén található falvakból - közölték a helyi hatóságok pénteken.



A lángok egy napja csaptak fel a fenyő- és eukaliptuszerdőkkel borított vidéken, és becslések szerint már több mint 1000 hektárnyi területet pusztítottak el. Almonaster la Real faluban mezőgazdasági épületeket is elértek.



Az oltási munkálatokban mintegy kétszázan vesznek részt, földről és levegőből is igyekeznek megfékezni a lángokat, amelyek oka egyelőre ismeretlen.



A tűzoltást nehezíti a magas, 38 fok feletti hőmérséklet, az alacsony páratartalom, valamint a dús növényzet is.



A közelben raktározzák azokat a robbanóanyagokat, amelyeket Aguas Tenidas bányáiban használnak. Bella Verano andalúziai kormánymegbízott ezzel kapcsolatban elmondta: az erdőtűz nem veszélyezteti a készleteket, a kamrákat elővigyázatosságból óránként hűtik.



Spanyolországban az erdőtüzek szempontjából eddig kedvező volt az idei év; augusztus 16-áig mintegy ötezer kisebb-nagyobb tűzesetet regisztráltak, amelyek összesen 30 ezer hektárnyi területet érintettek, több mint 30 százalékkal kevesebbet, mint az évtized átlaga.



A mezőgazdasági minisztériumhoz tartozó információs központ adatai szerint ezzel tíz év viszonylatában a hetedik helyre rangsorolható az idei esztendő.



2020-ban eddig hét nagy, azaz 500 hektárt meghaladó erdőtűzzel kellett megküzdeni, a legnagyobb a Kasztília és León tartományban található Lober de Alistében mintegy kétezer hektárt égetett fel.

Buenos días. Noche intensa en #IFAlmonasterLaReal [ACTIVO] y en #IFBenacazón [ESTABILIZADO]. Andar anoche entre los compañeros, era hacerlo entre la entrega y su trabajo incesante. A esta hora, se valora el fruto del mismo y la incorporación de los aéreos.



🎥 #IFAlmonasterLaReal pic.twitter.com/06vLU998Ar — INFOCA (@Plan_INFOCA) August 28, 2020