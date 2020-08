Katasztrófa

Kiterjedt bozóttüzek tombolnak Kaliforniában és Coloradóban - videók

Kiterjedt bozóttüzek pusztítanak az Egyesült Államok két tagállamában, Kaliforniában és Coloradóban.



Észak-Kaliforniában hétfő óta lángol a partvidék, szerdára virradóra több újabb településen költöztették ki a lakókat a főváros, Sacramento környékén. A Sacramentótól délnyugatra fekvő, mintegy 100 ezer lakost számláló Vacaville-ből például éjjel kellett mindenkinek kiköltöznie, és több kis településen szintén kötelező kiürítést rendeltek el a hatóságok.



A Sacramento Bee című, helyi lap szerint több településen életveszélyes helyzet alakult ki.



Sacramentótól Montereyig ég a táj, szerda reggel egyszerre több mint két tucat helyen terjedtek a lángok. Eddig több mint 80 ezer hektár vált a tűz martalékává, s előrejelzések szerint a tűzvész terjed a déli vidékek felé. A tűzoltók munkáját nehezíti a perzselő hőség és az erős, száraz szél.



Az amerikai országos meteorológiai szolgálat jelentése szerint több helyen évtizedes hőségrekordok dőltek meg. Burbankben 42 Celsius fok van, 1986 óta nem mértek ilyen hőséget, Paso Robles 50 éves melegrekordot döntött, szerda reggel 44 fok volt. A meteorológiai szolgálat a Twitteren figyelmeztetett a szélsőséges hőség egészségre is káros következményeire. "A helyzet veszélyes és komolyan kell venni" - írták a meteorológusok a szervezet hivatalos mikroblog-oldalán.



Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója az egész államra érvényes rendkívüli állapotot hirdetett ki. "Minden erőforrásunkat igénybe vesszük a közösségek biztonságának megvédése érdekében" - fogalmazott közleményében a kormányzó.



A tűzvész terjed keleti irányban is, már a Nevadával határos Mojave Nemzeti Park is lángokban áll. Az Egyesült Államok harmadik legnagyobb tájvédelmi parkja több mint 6000 négyzetkilométeres területen fekszik.



Nemcsak Kaliforniában pusztítanak bozóttüzek. Coloradóban Jared Polis kormányzó szerdán közölte: szintén az egész államra érvényes rendeletet ad ki a tűzvész megfékezése érdekében foganatosítandó intézkedésekről.



Coloradóban egyszerre legalább mintegy négy helyen vannak bozóttüzek, eddig mintegy 70-80 ezer hektárnyi terület égett le.