Az amerikai kormány engedélyezi a gáz- és olajkitermelést Alaszka északi-sarki területein

A szóban forgó térség 7,7 millió hektár nagyságú és természetvédelmi terület, amely védett vadvilágnak ad otthont. Karibuk, jegesmedvék és más védett állatok élnek e vidéken.

Az amerikai kormány engedélyezi a gáz- és olajkitermelést Alaszka északi-sarki területein - jelentette be David Bernhardt amerikai belügyminiszter videós sajtókonferenciáján hétfőn.



A szóban forgó térség 7,7 millió hektár nagyságú és természetvédelmi terület, amely védett vadvilágnak ad otthont. Karibuk, jegesmedvék és más védett állatok élnek e vidéken.



David Bernhardt bejelentette, hogy a szövetségi tulajdonban lévő terület bérleti jogait a minisztérium az év végéig értékesíti. "Új fejezet kezdődik az amerikai energiafüggetlenség történetében" - fogalmazott, kiemelve, hogy a kormányzatot "nem politikai megfontolások" vezették a döntés meghozatalakor. Leszögezte azt is, hogy a döntés nyomán több ezernyi új munkahely is teremtődik majd.



A tárcavezető közölte, hogy a bérleti jogokat megvásárlók a kitermelés megkezdése előtt kötelezően földtani vizsgálatot végeztetnek majd.



Alaszka republikánus kormányzója, Mike Dunleavy és az alaszkai republikánus kongresszusi politikusok üdvözölték a minisztérium bejelentését, és szintén a munkahelyteremtést és a tagállam gazdaságának várható fellendülését húzták alá.



"Donald Trump elnök és David Bernhardt belügyminiszter látomása Alaszka bőséges erőforrásainak felelősségteljes fejlesztését, új munkahelyek megteremtését, a gazdasági növekedés elősegítését és felvirágzást, legfőképpen pedig Alaszkának a nemzet energetikai politikájában játszott kulcsszerepe megteremtését eredményezi majd" - fogalmazott hétfőn kiadott közleményében Mike Dunleavy kormányzó.



A Biológiai Sokszínűség Központja nevű környezetvédelmi csoport ügyvédje, Kristen Monsell szintén közleményt adott ki, amelyben a védett állat- és növényvilágra nézve veszélyesnek minősítette a gáz-és olajkitermelés megindítását.