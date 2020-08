Állati

Látott Ön mostanában poloskát?

Valószínűleg az aszályos tavasz miatt kevesebb idén a poloska, de nem csak Magyarországon észlelték idén a poloskák első nemzedékének elmaradását - mondta az InfoRádiónak Vétek Gábor, a Szent István Egyetem Rovartani Tanszékének egyetemi docense.



"Feltételezéseink vannak csak, de meg tudjuk erősíteni a megfigyeléseket (amivel egybevágnak a külföldi észlelések is, Olaszországtól Grúziáig).



A szokásoshoz képest idén Európa-szerte kevesebb a poloska" - szögezte le Vétek Gábor, aki szerint az enyhe telet még túlélték volna a poloskák, az aszályos tavaszt azonban már sokkal kevésbé, de ez is csak feltételezés.



A poloskák elmaradása annál inkább rejtélyes, mivel más, idegenhonos fajokkal elvileg párhuzamosan tudnak tenyészni a poloskák is, de a pettyes szárnyú muslicáról most mégis hetek óta aggasztó hírek jönnek Nógrád megyéből, ezek a rovarok a bogyós gyümölcsöket (málna, szeder) támadják. "A csapadékos tavaszvég-nyárelő adhatott nekik lendületet" - találgatott Vétek Gábor, hozzátette, hogy már komoly gazdasági kárt okozott idén már ez az állatfaj.



A poloska kapcsán még tudni kell, mi lesz a "második generációval", a körtében, almában, őszibarackban még komoly károk keletkezhetnek.



"Az elkövetkező hetek nagy kérdése lesz, hogy a márványos poloska is el tud-e úgy szaporodni, vagy már nem tudja behozni magát. A két faj közt alapvető különbség, hogy a poloskának csak két generációja van, a muslicánál néhány hét alatt kialakul egy teljes generáció" - fejtegette a szakértő, magyarázva a poloskapopuláció viszonylagos sérülékenységét.