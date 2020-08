Koronavírus-járvány

Kötelezővé tennék az iskolákban a maszk viselését svéd kutatók

Nem lesz egyszerű az idei iskolakezdés, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hirtelen ne ugorjon meg ősz elejétől a fertőzések száma. 2020.08.16 17:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kutatók szerint a maszkviselést nem támogató svéd hatóságok becslései hibásak a gyerekek fertőzőképességére vonatkozóan. A szakértők, akik a Covid-19 svéd tudományos fórum tagjai, arra hivatkoztak, hogy amerikai, dél-koreai és izraeli adatok szerint a gyerekek képesek a fertőzés hordozására és átadására.



Svédországi adatokból pedig az is kiderül, hogy ők is súlyosan megbetegedhetnek a koronavírusban. Egyúttal rámutattak: a svédországi esetek száma csökkent azóta, hogy megkezdődött a nyári szünet. A kutatók jogosnak nevezték azokat az aggodalmakat, amelyek szerint a jövő heti iskolakezdés a járvány terjedésének gyorsulását hozhatja magával.



"Mivel a gyerekek fertőzőképesek, súlyosan megbetegedhetnek, és egyelőre tisztázatlan, hogy milyen hatással van jövőbeni egészségükre egy enyhe fertőzés, szükség van arra, hogy már iskolakezdéskor lépéseket tegyünk a fertőzés lehető legalacsonyabb szinten tartására" - írták. A szakértők azt javasolták, hogy a gyerekek hordjanak maszkot, szabad levegőn sportoljanak és osztályonként vonuljanak el étkezni.



Azoknak a családoknak, amelyekben valamely veszélyeztetett csoport tagja él együtt iskoláskorú gyerekkel, lehetőséget kellene kapniuk a digitális oktatásra - vélekedtek.



A múlt héten a Karolinska svéd orvosi egyetem rektora, Ole Petter Ottersen is a maszkviselést szorgalmazta azokban a helyzetekben, amikor a fizikai távolságtartás nehezen kivitelezhető. Ottersen aláhúzta: a maszk hatásosságát nem lehet vitatni. A több mint 10,2 millió lakosú Svédországban eddig 84 249 fertőzöttje és 5783 halálos áldozata van a koronavírusnak. Az országban a járvány csúcsán sem vezettek be óvintézkedéseket és korlátozásokat.



Eközben Élisabeth Borne francia munkaügyi miniszter jelezte: javasolni fogja a munkahelyi maszkviselés kötelezővé tételét a munkaadókkal és a szakszervezeti képviselőkkel közös keddi tárgyalásán. A politikus a Le Journal du Dimanche című francia hétvégi lapnak adott interjújában aláhúzta: a kutatások megerősítik a maszkviselés fontosságát a zárt terekben.



Franciaországban erőteljesen emelkedett a fertőzöttek száma az elmúlt napokban. A csaknem 67 millió lakosú országban eddig 252 965 fertőzöttje és 30 410 halálos áldozata van a koronavírusnak.