Koronavírus-járvány

Itt az első, engedélyezett koronavírus gyógyszer

Megállapodott az Európai Bizottság a Gilead Sciences gyógyszergyártóval, hogy a következő hónapokban az Európai Unió és az Egyesült Királyság betegei számára hozzáférhetővé válik a Veklury (remdesivir) vírusellenes készítmény.



Ez az első, jóváhagyással rendelkező COVID-19 antivirális kezelési módszer.



Az Európai Bizottság 2020. július 3-án adta ki a Veklury feltételes forgalomba hozatali engedélyét. Ennek alapján a gyógyszer felnőtt és serdülőkorú (legalább 12 éves és 40 kg testtömegű), COVID-19 okozta tüdőgyulladásban szenvedő, oxigénpótlást igénylő betegek kezelésére használható.



Eközben tovább folytatódik a remdesivir hatékonyságának és biztonságosságának klinikai vizsgálata is.



Ennek részeként tanulmányozzák a remdesivir gyulladásgátló gyógyszerekkel való együttes használhatóságát, illetve konkrét népességcsoportokban, például a gyermekgyógyászatban történő alkalmazhatóságát.



A megállapodás érdekében a Bizottság igénybe vette az úgynevezett Szükséghelyzeti Támogatási Eszközt (ESI). Ilyen jellegű központi gyógyszerbeszerzésre még nem volt példa. Ez is jelzi a Gilead és az Európai Bizottság közös elkötelezettségét, hogy a világjárvány idején a Veklury mindenki számára egyenlő esélyekkel és gyorsan elérhetővé váljon. A megállapodás összhangban van az Egyesült Államok kormányával megkötött, korábban bejelentett árképzési és szállítási szerződéssel.



A Gilead hamarosan leszállítja a remdesivirből megvásárolt mennyiséget, melyet a legnagyobb szükség elvének érvényesítésével fognak elosztani az EU tagállamai és az Egyesült Királyság között. A tagállamok közötti elosztást érintő valamennyi döntés az Európai Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik majd.



Mivel a Gilead a jövőre nézve is fontosnak tartja a remdesivir elérhetőségének biztosítását, komoly erőfeszítéseket tesz a készítménygyártási folyamatának gyors továbbfejlesztése, elemzése és kibővítése érdekében, ezért jelentős beruházásokkal bővíti a gyártókapacitást és az elérhető készletet. Várakozásai szerint így szeptember végére csökkenhet a globális nyomás az ellátási láncon, és – a fertőzés jelenleg várt terjedési sebességével számolva – október után egyensúlyba hozható a globális kereslet és az elérhető gyógyszermennyiség. A Gilead a remdesivir hozzáférhetőségének biztosítása érdekében együttműködik az egészségügyi hatóságokkal is, így érezhetően hozzájárul ahhoz, hogy a COVID-19 következtében a világra nehezedő teher csökkenjen.