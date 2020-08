Erőteljes földrengés rázta meg Észak-Karolinát - képek, videó

A Richter-skála szerinti 5,1-es erősségű földmozgás helyi idő szerint délben pattant ki Sparta településnél. A földregést a környező államokban is érezték. A mindössze 5 kilométer mélyről kipattant földmozgás igen erős intenzitással járt, kár keletkezett az épületekben és az infrastruktúrában is, számos ingatlant érint az áramkimaradás és a vízvezeték-törés. A térségben ritkák az ilyen erőteljes földmozgások.

Earthquake damage in Sparta. Jennifer Riglin lives one mile away from where the quake was detected @wsoctv pic.twitter.com/twaMTA0ANt