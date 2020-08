Nagyon nagy lehet a baj

Környezeti katasztrófa fenyegeti Mauritiust egy megfeneklett teherhajó miatt

Környezeti katasztrófa fenyegeti Mauritiust egy megfeneklett teherhajó miatt, amelyből üzemanyag folyik a tengerbe.



Hírügynökségek pénteki jelentése szerint a panamai zászló alatt hajózó japán teherhajó még július 25-én futott zátonyra az Indiai-óceánon fekvő üdülőparadicsomnál, és a levegőből készült fényképek szerint a belőle kifolyó dízel és olaj egyre nagyobb felületet borít a türkiz vizeken. A L'Express című helyi újságban elfeketedett strandokról és elpusztult tengeri élőlényekről készült fotók jelentek meg.



A Greenpeace környezetvédő szervezet szerint félő, hogy a szennyezésnek pusztító következményei lesznek.



"Az MV Wakashio július 25-én feneklett meg, és most már több tonnányi dízel és olaj ömlik belőle az óceánba" - mondta Happy Khambule, a Greenpeace afrikai szervezetének egyik menedzsere, aki szerint ezernyi fajt fenyeget pusztulás veszélye a Kék-öböl, Pointe d'Esny és Mahebourg vizeinél, ami súlyos következményekkel járna a gazdaságra, az élelmiszerbiztonságra és az egészségre Mauritiuson.



A mauritiusi természetvédelmi alap ügyvezető igazgatója, Deborah de Chazal közölte, a japán hajó négyezer tonna üzemanyagot szállított. Elmondta, hogy merülőfalakat helyeztek el a hajó és más kulcsfontosságú helyek, így a Kék-öböl tengeri park körül, hogy felfogják a szennyeződést. Külföldről is érkezik felszerelés és segítség, mivel Mauritiuson nincsenek meg a megfelelő eszközök az olajszennyezés kezelésére.



A Nagashiki Shipping tulajdonában lévő hajó Brazíliából tartott Szingapúrba, a történtek okát még vizsgálják. A teherhajó 20 fős legénysége sértetlenül átvészelte a balesetet, és most karanténban van az Afrika keleti partjai mellett fekvő szigeten a koronavírus-járvány miatt.