Koronavírus-járvány

Már a hasmenés és az orrfolyás is rákerült a koronatünet-listára

Az amerikai járványügyi központ, a Center for Disease Control and Prevention (CDC) további tünetekkel bővítette a koronavírus-fertőzésre figyelmeztető jelek sorát. Ezek a következők:



- orrfolyás

- vértolulás

- émelygés/hányinger

- hasmenés



A fentiekkel az alábbi lista bővült ki:

- hidegrázás,

- láz,

- izomfájdalom,

- fej-, torokfájás,

- íz- és szagérzékelés elvesztése



A tünetek a vírusfertőzésnek való kitettség utáni 2-14. napon mutatkozhatnak, a legtöbb esetben a 4-5. nap táján.



Mint ismeretes, a fertőződöttek egymástól eltérő tüneteket produkálnak, a vírusról folyamatosan bővül az ismeretanyag.



Bár általánosságban a gyengébb immunrendszerrel rendelkezők, mint az idősek és súlyos alapbetegséggel élők fokozottabban ki vannak téve a veszélynek, de újabban sok a fiatal beteg és áldozat is, illetve az állapotos nőknél a Covid-19 komolyabb formája alakulhat ki.