A Tisza-parti Mártélyon bocsátották vízre az első, újrahasznosított műanyagból készült ladikot

Évszázados hagyományt gondolt újra a PET Kupa. A Tiszából gyűjtött folyami műanyag hulladékból elkészült az első TISZAI PLASZTIK LADIK. A modern anyagot, az újrahasznosított műanyag pallókat egy mártélyi ladik készítő mester munkálta meg, megtartva az ősi formát és szerkezetet. Ugyanebben a Csongrád-Csanád megyei, Tisza-parti faluban avatták fel ünnepélyes keretek között az innovációs újdonságot.

A tiszai ladik autentikus, hazai, fából készült kishajó. Hagyományos, csapott formáját évszázadok alatt nyerte el. Előnye, hogy a folyóvízen halkan és gyorsan mozog. Jól viseli, ha felállnak benne, sem mozgás, sem teher miatt nem billeg könnyen. Akár egy evezővel is meghajtható, kormányozható, sőt, fartükrére erősített motorral ideális folyami motorcsónak válik belőle. Építésekor elsősorban vörösfenyőt, vagy borovi fenyőt használnak.

A TISZAI PLASZTIK LADIK építésénél a megszokott fenyőfa helyett egészen új anyagot, tiszai műanyag hulladékból préselt műanyag deszkákat használtak a szakemberek. A főleg polipropilénből és polietilénből készült deszka jól megmunkálható, hasonlóan fűrészelhető, fúrható, gyalulható és csavarozható, mint a hagyományos deszka. A PLASZTIK LADIK a PET Kupa ötletéből született meg, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásának köszönhetően. A PET Kupa mára több mint 70 tonna hulladéktól mentesítette a Tiszát, melynek több mint fele a különféle hasznosítási módoknak - és az aprólékos válogatásnak - köszönhetően visszajutott a körforgásba. A PET Kupa stábja és az őket segítő szakmai partnerek folyamatosan fejlesztik innovatív megoldásaikat, hogy az összegyűjtött hulladék jó példaként, a vízhez és a Tiszához köthető termékeken keresztül vigye üzenetét az értékteremtő hulladékgazdálkodásnak. A ladik nem titkolt célja, hogy a felvízi országoknak mutasson jó példát a hulladékgyűjtésre, és -hasznosításra, remélve, hogy a közeljövőben megoldódik a tiszai hulladékprobléma és kiépül a szükséges infrastruktúra a Tisza-vízgyűjtő teljes területén, szó szerint helyén kezelve a lakossági- és ipari hulladékokat.

Napjainkban nagyon kevés mester van a Tisza-mentén, aki nagy tapasztalattal rendelkezik a hagyományos ladikok építése terén és többségük 60 év feletti. Tiszteletreméltó koruk dacára többen fiatalosan fogadták a kihívást és próbára tették a szokatlan anyagot. Ezt azzal indokolták, hogy ők is szívesen tesznek egy tisztább Tiszáért, másrészt az így előállított ladik valószínűleg sokkal ellenállóbb lesz az időjárás viszontagságaival szemben.



Az első prototípust Szabó László mártélyi mester készítette el. Tapasztalt mesterként fából már több száz ladikot megépített, a Tiszai PET Kupa felkérésére pedig elkészítette a most felavatott, első TISZAI PLASZTIK LADIKOT.



„Azért nem öntjük ki, vagy fröccsöntjük a ladikot, mert nem szeretnénk, ha egy olyan ősi mesterség, mint a tiszai hajóépítés, teljesen veszendőbe menne. Ezt az újszerű, időtálló anyagot, a műanyag deszkát a szakemberek a megszokott eszközeikkel meg tudják munkálni és a ladiképítés hagyománya ebben a formában is tovább élhet” – nyilatkozott a hagyomány folytatásáról Molnár Attila Dávid a PET Kupa társalapítója, a PLASZTIK LADIK ötletgazdája.